"Цензура" у Запорізькій області: військові РФ каратимуть за підписку на українські ЗМІ

Загарбники розпочинають "вибіркову та попереджувальну" перевірку мобільних телефонів. Підписані на проукраїнські ресурси та Telegram-канали можуть опинитися за ґратами.

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Російські окупанти запровадили військову цензуру у Запорізькій області після указу президента РФ Володимира Путіна про воєнний стан на тимчасово захоплених українських територіях. Про це написав у Telegram член окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

Загарбники з 27 жовтня розпочинають у регіоні "вибіркову та попереджувальну" перевірку мобільних телефонів — шукатимуть підписки на українські ЗМІ. Якщо окупанти знайдуть підписку, то вперше вони винесуть попередження, а в разі повторного виявлення погрожують штрафами.

"За злісні порушення вимог закону про діяльність іноагентів передбачено кримінальну відповідальність", — зазначив ставленик Кремля.

Перевірки телефонів у Бердянську

Перевірятимуть телефони у Бердянську, повідомила окупаційна адміністрація міста.

Загарбників цікавить наявність підписки на Telegram-канали "Бердянськ. Зараз", "Бердянськ в окупації", "Вазелін" та інші, йдеться у повідомленні.

"Якщо виявиться, що громадянин підписаний на "пропагандистські ресурси", це відразу викликає підозри. Кожен із цих ресурсів закликає громадян до шпигунської та терористичної діяльності проти Росії", — зазначила "влада".

На думку окупантів, проукраїнські Telegram-канали нібито залякують та дискредитують російських вчителів, лікарів, працівників культури та комунальних служб. У них постійно звучать заклики до розправи над тими, хто хоче "мирного та спокійного життя у РФ".

[ + – ] Путін оголосив "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях

Підписаних на українські ресурси одразу вважатимуть іноземними агентами. Так звана "адміністрація" Бердянська вказала на дію в Росії закону про контроль за діяльністю осіб, які перебувають під іноземним впливом та норм, що передбачають кримінальну відповідальність за "антидержавну діяльність та дискредитацію армії РФ".

Українська влада на момент публікації новини не коментувала введення "військової цензури" в Запорізькій області та розпочала перевірки мобільних телефонів українців.

Закон Путіна про "воєнний стан": що дозволяє робити документ?

"Військова цензура" передбачає контроль за поштовими відправленнями та повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем, контроль за телефонними переговорами та створення органів цензури, прокоментувала перша заступниця голови президії колегії адвокатів "Трунов, Айвар та партнери" Людмила Айвар.

Правоохоронці, за її словами, можуть перевіряти мобільні телефони, якщо вони підозрюють конкретну людину в причетності до скоєння протиправних дій стосовно російських загарбників.

Штрафувати за підписку на Telegram-канали можна лише після того, як у законі з'явиться перелік заборонених ресурсів.

Нагадаємо, що Путін оголосив "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей 19 жовтня. В анексованих регіонах збираються створювати "територіальну оборону".

У МЗС України заявили про нікчемність путінського указу, який не несе правових наслідків для України та її громадян.

Фокус вже пояснював, що означає "воєнний стан" в окупованих районах України. Російські військові отримали право відбирати майно та виселяти мешканців захоплених областей.