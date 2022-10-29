"Угроза государственности": Зеленский ответил на петицию о судье Верховного суда с гражданством РФ

В петиции сказано, что наличие у верховного судьи российского гражданства — вершина некомпетентности правоохранительных органов.

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по поводу прекращения гражданства судьи Верховного суда Богдана Львова, у которого нашли паспорт Российской Федерации. Об этом сказано на сайте Официального интернет-представительства президента Украины.

В ответе сказано, что Зеленский поручил Комиссии при Президенте Украины по гражданству проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова, и по результатам рассмотрения принять соответствующее решение.

Как написала в петиции автор Алина Михайлова, тот факт, что у судьи, который принимает решение именем Украины, имеется гражданство страны-агрессора, является угрозой государственности страны. Боле того, она обвинила правоохранительные органы в некомпетентности.

Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский.

Отметим, что ранее о российском паспорте судьи Верховного суда Богдана Львова сообщили журналисты проекта "Схемы".

"Призываю Президента Украины Владимира Зеленского инициировать проведение проверки соответствующими государственными органами и в случае подтверждения обнародованных журналистами фактов воспользоваться своими полномочиями и прекратить гражданство Богдана Львова", — сказано в петиции.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский увеличил военный бюджет почти на 400 млрд гривен. В целом расходы госбюджета увеличиваются с 2,65 трлн грн до 3,04 трлн грн.

Также напомним, что Зеленский заявил об усилении партнерства с Израилем в оборонной сфере. Глава государства отметил, Украина и Израиль уже сейчас сотрудничают в сфере обмена разведданными, но это только начало более тесного партнерства.

Еще сообщалось, что Рабиновича и Васильковского хотят досрочно лишить мандатов. Ранее президент Владимир Зеленский своим указом лишил парламентариев украинского гражданства.