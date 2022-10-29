"Загроза державності": Зеленський відповів на петицію про суддю Верховного суду з громадянством РФ

У петиції йдеться, що наявність у верховного судді російського громадянства — вершина некомпетентності правоохоронних органів.

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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо припинення громадянства судді Верховного суду Богдана Львова, який мав паспорт Російської Федерації. Про це йдеться на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України.

У відповіді сказано, що Зеленський доручив Комісії при Президентові України з громадянства перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова та за результатами розгляду прийняти відповідне рішення.

Як написала в петиції автор Аліна Михайлова, той факт, що суддя, який приймає рішення ім'ям України, має громадянство країни-агресора, є загрозою державності країни. Щобільше, вона звинуватила правоохоронні органи у некомпетентності.

Петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів, щоб її розглянув Зеленський.

Зазначимо, що раніше про російський паспорт судді Верховного суду Богдана Львова повідомили журналісти проєкту " Схеми ".

"Закликаю Президента України Володимира Зеленського ініціювати проведення перевірки відповідними державними органами та у разі підтвердження оприлюднених журналістами фактів скористатися своїми повноваженнями та припинити громадянство Богдана Львова", — сказано у петиції.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський збільшив військовий бюджет майже на 400 млрд гривень. Загалом видатки держбюджету збільшуються з 2,65 трлн грн. до 3,04 трлн грн.

Також нагадаємо, що Зеленський заявив про посилення партнерства з Ізраїлем в оборонній сфері. Глава держави зазначив, Україна та Ізраїль вже зараз співпрацюють у сфері обміну розвідданими, але це лише початок тіснішого партнерства.

Ще повідомлялося, що Рабіновича та Васильківського хочуть достроково позбавити мандатів. Раніше президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив парламентаріїв українського громадянства.