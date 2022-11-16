Снегопады и ветер: синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве к концу недели (видео)

По словам метеорологов, гололедицу, снег и морозы в Украину принесет холодный воздух из Европы.

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В четверг, 17 ноября, и в пятницу, 18 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

По словам синоптиков, резкое снижение температуры воздуха до отметок 0…-7 градусов обусловлено распространением холодного воздуха с севера Европы.

В связи с этим в северных регионах Украины (особенно это касается Киева и Киевской области) пройдут дожди с переходом в мокрый снег и образуется временный снежный покров, высотой от 3 до 8 сантиметров.

Местами жители и гости столицы будут страдать от налипания мокрого снега. На протяжении четверга и пятницы порывы ветра усилятся до 15-18 метров в секунду.

На дорогах сложности водителям будет создавать гололедица. В связи с этим в регионе уже объявлен желтый уровень опасности.

Заметим, что, опережая прогнозы метеорологов, снег в столице выпал раньше. Вечером 16 ноября первый снег в Киеве даже успели заснять на видео.

Напомним, метеорологи рассказали украинцам, какой будет наступающая зима. По словам начальника отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра", с декабря по февраль включительно возможны колебания температуры от +5 до -5 градусов Цельсия. Вероятнее всего, что самым холодным зимним месяцем будет февраль.

Ранее синоптики предсказали, какой будет зима в Украине. Как отмечают синоптики, за предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться в 2022-2023 годах.