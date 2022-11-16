Снігопади та вітер: синоптики розповіли, якою буде погода у Києві до кінця тижня (відео)

За словами метеорологів, ожеледицю, сніг та морози в Україну принесе холодне повітря з Європи.

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У четвер, 17 листопада, та у п'ятницю, 18 листопада, у Києві та Київській області очікується різке погіршення погоди. Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".

За словами синоптиків, різке зниження температури повітря до позначок 0…-7 градусів зумовлене поширенням холодного повітря із півночі Європи.

У зв'язку з цим у північних регіонах України (особливо це стосується Києва та Київської області) пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг та утвориться тимчасовий сніговий покрив висотою від 3 до 8 сантиметрів.

Місцями мешканці та гості столиці страждатимуть від налипання мокрого снігу. Протягом четверга та п'ятниці пориви вітру посиляться до 15-18 метрів за секунду.

На дорогах складності водіям створюватиме ожеледь. У зв'язку із цим у регіоні вже оголошено жовтий рівень небезпеки.

Зауважимо, що випереджаючи прогнози метеорологів, сніг у столиці випав раніше. Увечері, 16 листопада, перший сніг у Києві навіть встигли зняти на відео.

Нагадаємо, метеорологи розповіли українцям, якою буде зима. За словами начальника відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру", з грудня до лютого включно можливі коливання температури від +5 до -5 градусів Цельсія. Найімовірніше, що найхолоднішим зимовим місяцем буде лютий.

Раніше синоптики передбачили, якою буде зима в Україні. Як зазначають синоптики, за попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів за Цельсієм, і ця тенденція має зберегтися у 2022-2023 роках.