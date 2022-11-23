В Украине хотят ужесточить наказания за публикацию информации о прилетах ракет ВС РФ (фото)

Санкции в виде штрафов и исправительных работ будут применяться к гражданам, которые опубликовали сведения об ударах и последствиях атаки раньше силовиков и военнослужащих.

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В Украине могут ужесточить наказания за публикацию информации о прилетах по объектам критической инфраструктуры. Об этом сказано на официальном сайте парламента.

В частности, народные депутаты от президентской фракции "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект №8218, которым предлагается ужесточить наказания за публикацию в соцсетях информации о прилетах по объектам критической инфраструктуры в Украине.

Парламентарии хотят дополнить статью 114-2 Уголовного кодекса новым пунктом.

В сравнительной таблице сказано, что если сведения о ракетных ударах и последствиях атаки были обнародованы до соответствующих публикаций со стороны СБУ, Генерального штаба ВСУ, Главного управления разведки Минобороны и других государственных ведомств — для нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов, общественные работы от 200 до 240 часов или исправительные работы на срок до 2 лет.

На сайте Верховной Рады сказано, что законопроект №8218 уже был направлен на рассмотрение в профильный комитет парламента.

[ + – ] В Украине могут ужесточить наказания за публикацию информации о прилетах российских ракет

Отметим, что 23 ноября ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, выпустив в направлении мирных городов десятки крылатых ракет. Из-за прилета российских снарядов некоторые населенные пункты остались без электроэнергии и водоснабжения.

После массированного обстрела ВС РФ несколько областей остались без света, а по распоряжению "Укрэнерго" на территории всей страны начали действовать аварийные отключения света.

Также Фокус в своем материале более детально рассказывал, как обстоит ситуация со светом в регионах Украины после массированных ракетных ударов России.