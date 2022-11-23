В Україні хочуть посилити покарання за публікацію інформації про прильоти ракет ЗС РФ (фото)

Санкції у вигляді штрафів та виправних робіт будуть застосовуватися до громадян, які опублікували відомості про удари та наслідки атаки раніше силовиків та військовослужбовців.

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В Україні можуть посилити покарання за публікацію інформації про прильоти щодо об'єктів критичної інфраструктури. Про це йдеться на офіційному сайті парламенту.

Зокрема, народні депутати від президентської фракції "Слуга народу" внесли до Верховної Ради законопроєкт №8218, яким пропонується посилити покарання за публікацію в соцмережах інформації про прильоти щодо об'єктів критичної інфраструктури в Україні.

Парламентарії мають намір доповнити статтю 114-2 Кримінального кодексу новим пунктом.

У порівняльній таблиці сказано, що якщо відомості про ракетні удари та наслідки атаки були оприлюднені до відповідних публікацій з боку СБУ, Генерального штабу ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони та інших державних відомств — для порушників передбачено штрафи у розмірі від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів, громадські роботи від 200 до 240 годин або виправні роботи терміном до 2 років.

На сайті Верховної Ради йдеться, що законопроєкт №8218 вже був направлений на розгляд до профільного комітету парламенту.

[ + – ] В Україні можуть посилити покарання за публікацію інформації про прильоти російських ракет

Зазначимо, що 23 листопада ЗС РФ здійснили масований обстріл України, випустивши у напрямку мирних міст десятки крилатих ракет. Через приліт російських снарядів деякі населені пункти залишилися без електроенергії та водопостачання.

Після масованого обстрілу ЗС РФ кілька областей залишилися без світла, а за розпорядженням "Укренерго" на території всієї країни почали діяти аварійні відключення світла.

Також Фокус у своєму матеріалі більш детально розповідав, яка ситуація зі світлом у регіонах України після масованих ракетних ударів Росії.