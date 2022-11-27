Ночные заморозки и потепление до +12: что ожидать от погоды в Украине в начале недели (фото)

Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов погоды и рассказал, в каких регионах ожидается ухудшение погодных условий.

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В начале недели в Украине прогнозируются погодные качели — от ночных заморозков с мокрым снегом до потепления в +12 градусов. Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов и рассказывает, в каких регионах ожидается ухудшение погодных условий.

Погода в Украине — прогноз от Укргидрометеоцентра

В понедельник, 28 ноября, осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. В остальных регионах, по прогнозу синоптиков, существенных осадков не прогнозируется. Средняя дневная температура ночью в западных, северных и центральных областях составит около нуля, а на востоке и на юге — от -1 до +5. Днем относительно теплая погода ожидается в Крыму, где столбики термометров поднимутся до отметки в +10 градусов. В остальных регионах средняя температура составит от +1 до +5.

[ + – ] Прогноз погоды в Украине на 28 ноября

Во вторник, 29 ноября, относительно теплая погода сохранится в Крыму и южных областях страны — днем столбики термометров покажут от +6 до +10 градусов. Осадки в виде дождей с мокрым снегом с центральных регионов перейдут на западные, в которых синоптики прогнозируют ночные заморозки до -6 градусов. Средняя дневная температура по Украине составит от -1 до +5 градусов, а ночная — от -2 до +2.

[ + – ] Прогноз погоды в Украине на 29 ноября

Погода в Украине — прогноз от Натальи Диденко

По словам синоптика, в понедельник, 28 ноября, в Украине интенсивные осадки маловероятны. Дожди с мокрым снегом, как отмечает Наталья Диденко, возможны в северных, центральных и южных областях.

"На западе и востоке атмосфера ограничится облачностью и туманами. В восточных областях ожидаются порывы восточного и юго-восточного ветра до 12-15 метров в секунду. Там, где выпадает мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +2 градусов в западных и северных областях", — продолжила Диденко, публикуя прогноз погоды на 28 ноября.

В центральных и восточных регионах, по словам синоптика, днем ожидается до +5 градусов, на юге — от +3 до +7, а в Крыму — до +12 градусов. Наталья Диденко также предупредила об ухудшении погодных условий в Киеве. 28 ноября в столице ожидается мокрый снег, а днем и вечером город окутает туман.

"В столице в понедельник температура воздуха около нуля. Похолодание до небольших морозов (ночных -3…-8 градусов, дневных -1…-4 градуса) возможно со второй половины будущей недели. А пока — скользко и облачно", — резюмировала Диденко, публикуя прогноз погоды на завтра".

Ранее Фокус публиковал другой прогноз погоды и рассказывал, в каких областях Украины возможно потепление до +20 градусов.

Также сообщалось, что неделю назад в Карпатах начался сильный буран, из-за которого толщина снежного покрова выросла до 40-60 сантиметров.