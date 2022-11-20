Мокрый снег и потепление до +20: какой будет погода в Украине в начале недели (фото)

Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов погоды и рассказал, к каким "испытаниям" украинцам следует готовиться с 21 ноября.

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На следующей неделе в Украине ожидаются погодные качели — от заморозков и мокрого снега до резкого потепления. Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов погоды и рассказал, к каким "испытаниям" украинцам следует готовиться с 21 ноября.

Погода в Украине — прогноз погоды от Укргидрометеоцентра

По данным синоптиков, 21 ноября в Украине погода будет отличаться в зависимости от региона. В восточных и южных областях страны температура воздуха днем составит от +10 до +20 градусов. В остальной части Украины столбики термометров в среднем покажут от -1 до +9.

Дожди с мокрым снегом ожидаются во всех регионах страны, за исключением Крыма.

[ + – ] Прогноз погоды в Украине на 21 ноября

Во вторник, 22 ноября, осадки в виде мокрого снега в Украине не прогнозируются. Средняя температура воздуха днем в южных и восточных областях составит от +6 до +14, в центральных и северных — около +1…+3, а на западе — от +1 до +6 градусов. Синоптики также прогнозируют дожди в Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, а также в Крыму.

[ + – ] Прогноз погоды в Украине на 22 ноября

В среду, 23 ноября, похолодание заденет практически всю территорию Украины. Средняя дневная температура по стране составит +1 до +12 градусов. Осадки в виде дождя с мокрым снегом прогнозируются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

[ + – ] Прогноз погоды в Украине на 23 ноября

Погода в Украине — прогноз от синоптика Натальи Диденко

В понедельник, 21 ноября, в Украину зайдет южный циклон, на фоне которого в некоторых областях ожидаются дожди с мокрым снегом. Наталья Диденко прогнозирует осадки на понедельник в западных, центральных и части южных областей.

"Температура воздуха невероятна в своих контрастах. На западе и севере от -2 до +2, в центральных областях +8+14 градусов (в Винницкой области около нуля), в восточных областях +10…+18 градусов, на юге +15…+20 градусов! Возможен в понедельник мокрый снег и ледяной дождь", — продолжила синоптик, публикуя прогноз погоды на 21 ноября.

Наталья Диденко также призвала водителей отказаться от вождения из-за неблагоприятных погодных условий.

[ + – ] Прогноз погоды в Украине на 21 ноября от Натальи Диденко

Отметим, что несколькими днями ранее в Карпатах начался мощный буран. Толщина снежного покрова достигал 60 сантиметров, из-за чего спасатели призвали туристов воздержаться от восхождения и походов на гору Поп Иван Черногорский.

Также сообщалось, что синоптики Укргидрометеоцентра составили прогноз погоды на зиму в Украине.