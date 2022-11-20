Мокрий сніг та потепління до +20: якою буде погода в Україні на початку тижня (фото)

Фокус в одному матеріалі зібрав кілька прогнозів погоди та розповів, до яких "випробувань" українцям слід готуватися з 21 листопада.

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Наступного тижня в Україні очікуються погодні гойдалки — від заморозків та мокрого снігу до різкого потепління. Фокус в одному матеріалі зібрав кілька прогнозів погоди та розповів, до яких "випробувань" українцям слід готуватися з 21 листопада.

Погода в Україні — прогноз погоди від Укргідрометеоцентру.

За даними синоптиків, 21 листопада в Україні погода відрізнятиметься залежно від регіону. У східних та південних областях країни температура повітря вдень становитиме від +10 до +20 градусів. В решті України стовпчики термометрів у середньому покажуть від -1 до +9.

Дощі з мокрим снігом очікуються в усіх регіонах країни, крім Криму.

[ + – ] Прогноз погоди в Україні на 21 листопада

У вівторок, 22 листопада, опади у вигляді мокрого снігу в Україні не прогнозуються. Середня температура повітря вдень у південних та східних областях становитиме від +6 до +14, у центральних та північних – близько +1…+3, а на заході – від +1 до +6 градусів. Синоптики також прогнозують дощі у Херсонській, Донецькій, Луганській та Харківській областях, а також у Криму.

[ + – ] Прогноз погоди в Україні на 22 листопада

У середу, 23 листопада, похолодання зачепить практично всю територію України. Середня денна температура у країні становитиме +1 до +12 градусів. Опади у вигляді дощу з мокрим снігом прогнозуються у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

[ + – ] Прогноз погоди в Україні на 23 листопада

Погода в Україні — прогноз від синоптикині Наталії Діденко

У понеділок, 21 листопада, в Україну зайде південний циклон, на тлі якого у деяких областях очікуються дощі із мокрим снігом. Наталія Діденко прогнозує опади на понеділок у західних, центральних та частині південних областей.

"Температура повітря неймовірна у своїх контрастах. На заході та півночі від -2 до +2, у центральних областях +8+14 градусів (у Вінницькій області близько нуля), у східних областях +10…+18 градусів, на півдні +15… +20 градусів! Можливий у понеділок мокрий сніг та крижаний дощ", — продовжила синоптикиня, публікуючи прогноз погоди на 21 листопада.

Наталія Діденко також закликала водіїв відмовитися від водіння через несприятливі погодні умови.

[ + – ] Прогноз погоди в Україні на 21 листопада від Наталії Діденко

Зазначимо, що кількома днями раніше у Карпатах розпочався потужний буран. Товщина снігового покриву досягала 60 сантиметрів, через що рятувальники закликали туристів утриматися від сходження та походів на гору Піп Іван Чорногорський.

Також повідомлялося, що синоптики Укргідрометеоцентру склали прогноз погоди на зиму в Україні.