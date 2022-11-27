Нічні заморозки та потепління до +12: що очікувати від погоди в Україні на початку тижня (фото)

Фокус в одному матеріалі зібрав кілька прогнозів погоди та розповів, у яких регіонах очікується погіршення погодних умов.

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На початку тижня в Україні прогнозуються погодні гойдалки — від нічних заморозків із мокрим снігом до потепління +12 градусів. Фокус в одному матеріалі зібрав кілька прогнозів та розповідає, в яких регіонах очікується погіршення погодних умов.

Погода в Україні — прогноз від Укргідрометеоцентру

У понеділок, 28 листопада, опади у вигляді дощу з мокрим снігом очікуються у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях. В решті регіонів, за прогнозом синоптиків, істотних опадів не прогнозується. Середня денна температура вночі у західних, північних і центральних областях становитиме близько нуля, але в сході і півдні — від -1 до +5. Вдень відносно тепла погода очікується у Криму, де стовпчики термометрів піднімуться до позначки +10 градусів. У решті регіонів середня температура становитиме від +1 до +5.

[ + – ] Прогноз погоди в Україні на 28 листопада

У вівторок, 29 листопада, відносно тепла погода збережеться у Криму та південних областях країни — вдень стовпчики термометрів покажуть від +6 до +10 градусів. Опади у вигляді дощів із мокрим снігом із центральних регіонів перейдуть на західні, в яких синоптики прогнозують нічні заморозки до -6 градусів. Середня денна температура в Україні становитиме від -1 до +5 градусів, а нічна — від -2 до +2.

[ + – ] Прогноз погоди в Україні на 29 листопада

Погода в Україні — прогноз від Наталії Діденко

За словами синоптика, у понеділок, 28 листопада, в Україні інтенсивні опади малоймовірні. Дощі з мокрим снігом, як зазначає Наталія Діденко, можливі у північних, центральних та південних областях.

"На заході та сході атмосфера обмежиться хмарністю та туманами. У східних областях очікуються пориви східного та південно-східного вітру до 12-15 метрів за секунду. Там, де випадає мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця. Температура повітря коливатиметься від -2 до +2 градусів у західних та північних областях", — продовжила Діденко, публікуючи прогноз погоди на 28 листопада.

У центральних та східних регіонах, за словами синоптикині, вдень очікується до +5 градусів, на півдні – від +3 до +7, а у Криму – до +12 градусів. Наталія Діденко також попередила про погіршення погодних умов у Києві. 28 листопада у столиці очікується мокрий сніг, а вдень та ввечері місто огорне туман.

"У столиці в понеділок температура повітря близько нуля. Похолодання до невеликих морозів (нічних -3...-8 градусів, денних -1...-4 градуси) можливе з другої половини наступного тижня. А поки що — слизько та хмарно", — резюмувала Діденко, публікуючи прогноз погоди на завтра.

Раніше Фокус публікував інший прогноз погоди та розповідав, у яких областях України можливе потепління до +20 градусів.

Також повідомлялося, що тиждень тому у Карпатах розпочався сильний буран, через який товщина снігового покриву зросла до 40-60 сантиметрів.