В ДТЭК назвали 4 области, которые вернутся к стабилизационным отключениям

Ситуация в энергосистеме все еще остается сложной, но в компании прикладывают усилия для того, чтобы отклонений было как можно меньше.

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В Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях ДТЭК возвращает стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании в Телеграме.

С завтрашнего дня, 5 декабря, в Украине возвращают стабилизационные графики отключения в четырех регионах:

Киевская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Одесская область

Отмечается, что в целом ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому в ДТЭК призвали относится с пониманием, если придется отклониться от графика. Они нужны для балансирования всей энергетической системы. В компании прикладывают усилия, чтобы отклонений было как можно меньше.

Напомним, 26 ноября в Киеве ввели новые правила отключения электричества. Свет нельзя было отключать дольше, че на 5 часов. Стабилизационные отключения ситуация не позволяла вводить.

Ранее в киевской мэрии опубликовали список магазинов и ТРЦ, которые будут работать без электричества. В случае полного блэкаута они продолжать свою деятельность.