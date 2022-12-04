В ДТЭК назвали 4 области, которые вернутся к стабилизационным отключениям
Ситуация в энергосистеме все еще остается сложной, но в компании прикладывают усилия для того, чтобы отклонений было как можно меньше.
В Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях ДТЭК возвращает стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании в Телеграме.
С завтрашнего дня, 5 декабря, в Украине возвращают стабилизационные графики отключения в четырех регионах:
- Киевская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Одесская область
Отмечается, что в целом ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому в ДТЭК призвали относится с пониманием, если придется отклониться от графика. Они нужны для балансирования всей энергетической системы. В компании прикладывают усилия, чтобы отклонений было как можно меньше.
Напомним, 26 ноября в Киеве ввели новые правила отключения электричества. Свет нельзя было отключать дольше, че на 5 часов. Стабилизационные отключения ситуация не позволяла вводить.
Ранее в киевской мэрии опубликовали список магазинов и ТРЦ, которые будут работать без электричества. В случае полного блэкаута они продолжать свою деятельность.