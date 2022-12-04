У ДТЕК назвали 4 області, які повернуться до стабілізаційних відключень

Ситуація в енергосистемі все ще залишається складною, але в компанії докладають зусиль для того, щоб відхилень було якнайменше.

Related video

У Київській, Дніпропетровській, Донецькій і Одеській областях ДТЕК повертає стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба компанії в "Телеграмі".

Відзавтра, з 5 грудня, в Україні повертають стабілізаційні графіки відключення в чотирьох регіонах:

Київська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Одеська область

Зазначається, що загалом ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому в ДТЕК закликали ставитися з розумінням, якщо доведеться відхилитися від графіка. Вони необхідні балансування всієї енергетичної системи. У компанії докладають зусиль, щоб відхилень було якнайменше.

Нагадаємо, 26 листопада в Києві запровадили нові правила відключення електрики. Світло не можна було відключати довше, ніж на 5 годин. Стабілізаційні відключення ситуація не дозволяла запроваджувати.

Раніше в київській мерії опублікували список магазинів і ТРЦ, які працюватимуть без електрики. У разі повного блекауту вони продовжуватимуть свою діяльність.