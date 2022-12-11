Жители Киева просят разрешить работу такси в новогоднюю ночь: детали петиции

КГГА, по мнению автора петиции, должна выдать водителям столичного такси спецпропуска, чтобы они смогли работать в ночь с 31 декабря на 1 января.

Related video

Жители Киева просят администрацию города разрешить работу такси в новогоднюю ночь. Соответствующая петиция под номером №11589, которая называется "Разрешение на перемещение населения по городу в новогоднюю ночь службами такси", появилась на сайте Киевского городского совета 9 декабря.

Автор данной петиции Евгений Чиж предлагает выдать водителям служб такси Киева специальные пропуска и разрешить им работать в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года. Автор петиции аргументирует это тем, что жители Киева и гости столицы смогут спокойно доехать домой или в гости до полуночи и в саму новогоднюю ночь.

[ + – ] Петиция под номером №11589, которая называется "Разрешение на перемещение населения по городу в новогоднюю ночь службами такси", появилась на сайте Киевского городского совета еще 9 декабря Фото: Скриншот

На момент публикации этого материала петиция собрала только 523 подписи из необходимых 6 тысяч голосов.

Еще летом, как уже писал Фокус, Киевсовет поддержал петицию об отмене остановок наземного транспорта во время тревоги.

Как уже писал Фокус, петиция о запрете УПЦ в Украине набрала необходимые 25 тысяч голосов. Автор петиции считает, что ее принятие поможет вернуть в собственность Украины Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую Лавры.

Также Фокус писал о том, что Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении мандата всех нардепов партии ОПЗЖ. Президент поручил спикеру Верховной Рады Стефанчуку рассмотреть предложение о лишении мандата всех народных депутатов от запрещенной в Украине партии.