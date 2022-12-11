Мешканці Києва просять дозволити роботу таксі новорічної ночі: деталі петиції

КМДА, на думку автора петиції, має видати водіям столичного таксі спецперепустки, щоб вони змогли працювати в ніч із 31 грудня на 1 січня.

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Мешканці Києва просять адміністрацію міста дозволити роботу таксі у новорічну ніч. Відповідна петиція під номером №11589, яка називається "Дозвіл на переміщення населення містом у новорічну ніч службами таксі", з'явилася на сайті Київської міської ради 9 грудня.

Автор цієї петиції Євгеній Чиж пропонує видати водіям служб таксі Києва спеціальні перепустки та дозволити їм працювати в ніч з 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023 року. Автор петиції аргументує це тим, що мешканці Києва та гості столиці зможуть спокійно доїхати додому або в гості до опівночі і в саму новорічну ніч.

[ + – ] Петиція під номером №11589, яка називається "Дозвіл на переміщення населення містом у новорічну ніч службами таксі", з'явилася на сайті Київської міської ради ще 9 грудня Фото: Скриншот

На момент публікації цього матеріалу петиція зібрала лише 523 підписи із необхідних 6 тисяч голосів.

Ще влітку, як уже писав Фокус, Київрада підтримала петицію про відміну зупинок наземного транспорту під час тривоги.

Як уже писав Фокус, петиція про заборону УПЦ в Україні набрала необхідні 25 тисяч голосів. Автор петиції вважає, що її ухвалення допоможе повернути у власність України Києво-Печерську, Свято-Успенську Почаївську та Святогірську Лаври.

Також Фокус писав, що Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандату всіх нардепів партії ОПЗЖ. Президент доручив спікеру Верховної Ради Стефанчуку розглянути пропозицію щодо позбавлення мандату всіх народних депутатів від забороненої в Україні партії.