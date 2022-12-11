Маршрутка протаранила блокпост под Черниговом: много раненых (фото)

Пассажиры получили травмы разной степени тяжести. Водитель автобуса не справился с управлением на ледяной трассе, ему может грозить ограничение свободы до 3 лет.

Related video

В Черниговской области вечером 10 декабря маршрутка влетела в блокпост, пострадали 7 пассажиров. Об этом рассказала пресс-служба Национальной полиции Черниговской области.

ДТП случилось на трассе "Киев-Чернигов-Новые Ярыловичи", водитель автобуса не справился с управлением на ледяной дороге, утверждают полицейские.

Пассажиры получили травмы разной степени тяжести, водитель после оказания медпомощи отказался от госпитализации.

[ + – ] Полицейские призвали водителей избегать резкого маневрирования на ледяных дорогах

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее повреждение средней тяжести).

Наказание по статье предусматривает штраф или исправительные работы на срок до 2 лет, арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет, с возможным лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

Полицейские призвали водителей избегать резкого маневрирования и выбирать адекватную скорость движения в сложных погодных условиях.

Напомним, что на одной из трасс в Донецкой области российский военный грузовик врезался в микроавтобус. Погибло 16 человек, 3 были в критическом состоянии.

В первый день зимы на проспекте Победы в Киеве случилась крупная авария с участием 5 машин. Водитель BMW допустил столкновение с автомобилями Lexus, Jeep, Infiniti и Geely.

Нацполиция ранее фиксировала уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий в Украине на 13%.