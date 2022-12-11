Маршрутка протаранила блокпост під Черніговом: багато поранених (фото)

Пасажири зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водій автобуса не впорався із керуванням на крижаній трасі, йому може загрожувати обмеження волі до 3 років.

Related video

На Чернігівщині ввечері 10 грудня маршрутка влетіла до блокпосту, постраждали 7 пасажирів. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Чернігівської області.

ДТП сталося на трасі "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі", водій автобуса не впорався з керуванням на крижаній дорозі, стверджують поліцейські.

Пасажири зазнали травм різного ступеня тяжкості, водій після надання медичної допомоги відмовився від госпіталізації.

[ + – ] Поліцейські закликали водіїв уникати різкого маневрування на крижаних дорогах

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило пошкодження середньої тяжкості).

Покарання за статтею передбачає штраф або виправні роботи терміном до 2 років, арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років, з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.

Поліцейські закликали водіїв уникати різкого маневрування та обирати адекватну швидкість руху у складних погодних умовах.

Нагадаємо, що на одній із трас у Донецькій області російська військова вантажівка врізалася в мікроавтобус. Загинуло 16 людей, 3 були у критичному стані.

У перший день зими на проспекті Перемоги у Києві трапилася велика аварія за участю 5 машин. Водій BMW припустився зіткнення з автомобілями Lexus, Jeep, Infiniti та Geely.

Нацполіція раніше фіксувала зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод в Україні на 13%.