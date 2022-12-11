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Україна

Маршрутка протаранила блокпост під Черніговом: багато поранених (фото)

маршрутка, зіткнення маршрутки, маршрутка в'їхала до блокпосту, аварія Чернігівська область
Фото: Патрульная полиция | ДТП сталася на трасі "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі"

Пасажири зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водій автобуса не впорався із керуванням на крижаній трасі, йому може загрожувати обмеження волі до 3 років.

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На Чернігівщині ввечері 10 грудня маршрутка влетіла до блокпосту, постраждали 7 пасажирів. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Чернігівської області.

ДТП сталося на трасі "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі", водій автобуса не впорався з керуванням на крижаній дорозі, стверджують поліцейські.

Пасажири зазнали травм різного ступеня тяжкості, водій після надання медичної допомоги відмовився від госпіталізації.

маршрутка, зіткнення маршрутки, маршрутка в'їхала до блокпосту, аварія Чернігівська область Fullscreen
Поліцейські закликали водіїв уникати різкого маневрування на крижаних дорогах

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило пошкодження середньої тяжкості).

Покарання за статтею передбачає штраф або виправні роботи терміном до 2 років, арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років, з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.

Поліцейські закликали водіїв уникати різкого маневрування та обирати адекватну швидкість руху у складних погодних умовах.

Нагадаємо, що на одній із трас у Донецькій області російська військова вантажівка врізалася в мікроавтобус. Загинуло 16 людей, 3 були у критичному стані.

У перший день зими на проспекті Перемоги у Києві трапилася велика аварія за участю 5 машин. Водій BMW припустився зіткнення з автомобілями Lexus, Jeep, Infiniti та Geely.

Нацполіція раніше фіксувала зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод в Україні на 13%.