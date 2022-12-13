"В особых случаях": в Госпогранслужбе рассказали, сколько виз выдали гражданам РФ

После начала полномасштабной войны Украина ввела визовый режим с Россией. Однако получение виз для россиян еще не гарантирует въезд на территорию Украины.

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С момента введения визового режима с Российской Федерации украинской стороной было выдано 10 виз для граждан РФ. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию УП.

Главным основанием для выдачи виз гражданам России названы гуманитарные причины. Демченко также отметил, что только 7 из 10 россиян воспользовались своим правом въехать на территорию Украины. Среди прибывших 5 женщин и 2 мужчин.

"Как сообщал ранее МИД, за 4,5 месяца визового режима было выдано 10 виз для граждан РФ. Мы видим, что количество выданных разрешений достаточно невелико, и выдаются они исключительно в особых случаях, когда это связано с гуманитарной составляющей", — говорит спикер.

В ГПСУ также рассказали, что украинскую границу пересекли преимущественно пожилые люди или те, кто ехал в Украину для воссоединения семьи.

"Мы и в дальнейшем будем тщательно проверять всех граждан РФ, которые планируют попасть на территорию Украины", — заявил Андрей Демченко.

Напомним, что в Украине официально заработал визовый режим с Российской Федерацией с 1 июля 2022 года. Окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают представители Пограничной службы Украины.

Фокус также сообщал, что в Европейском союзе отменили действие соглашения, согласно которому граждане Российской Федерации имели право на упрощенное получение виз со странами ЕС. Начиная с 12 сентября 2022 года россияне вынуждены платить за визы в Евросоюз больше и ждать их дольше.

Еще мы писали о том, что Латвия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам Российской Федерации, избегающим мобилизации. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс напомнил, что ограничения на пересечение границы для российских граждан с шенгенскими визами также остаются в силе.