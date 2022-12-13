"В особливих випадках": у Держприкордонслужбі розповіли, скільки віз видали громадянам РФ

Після початку повномасштабної війни Україна запровадила візовий режим із Росією. Однак, отримання віз для росіян ще не гарантує в'їзд на територію України.

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З моменту запровадження візового режиму з Російської Федерації українська сторона видала 10 віз для громадян РФ. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі виданню УП.

Головною підставою для видачі віз громадянам Росії названо гуманітарні причини. Демченко також зазначив, що лише 7 із 10 росіян скористалися своїм правом в'їхати на територію України. Серед прибулих 5 жінок та 2 чоловіків.

"Як повідомляло раніше МЗС, за 4,5 місяці візового режиму було видано 10 віз для громадян РФ. Ми бачимо, що кількість виданих дозволів досить мала, і видаються вони лише в особливих випадках, коли це пов’язано з гуманітарною складовою", — говорить речник.

У ДПСУ також розповіли, що український кордон перетнули переважно люди похилого віку або ті, хто їхав в Україну для возз'єднання родини.

"Ми і надалі ретельно перевірятимемо всіх громадян РФ, які планують потрапити на територію України", — заявив Андрій Демченко.

Нагадаємо, що в Україні офіційно запрацював візовий режим із Російською Федерацією з 1 липня 2022 року. Остаточне рішення про дозвіл на перетин кордону приймають представники Прикордонної служби України.

Фокус також повідомляв, що у Європейському Союзі скасували дію угоди, згідно з якою громадяни Російської Федерації мали право на спрощене отримання віз із країнами ЄС. Починаючи з 12 вересня 2022 року росіяни змушені платити за візи до Євросоюзу більше та чекати на них довше.

Ще ми писали про те, що Латвія не видаватиме гуманітарні візи громадянам Російської Федерації, які уникають мобілізації. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс нагадав, що обмеження на перетин кордону для російських громадян із шенгенськими візами також залишаються чинними.