Сумские Эмираты. В селе Сумской области из колодца течет нефть (видео)

"Черное золото" в Качановке добывают с 1961 года. Пользователи соцсетей вспомнили об открытии нефтяных месторождений в ОАЭ и представили, как населенный пункт будет выглядеть через 5 лет.

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В селе Качановка Ахтырского района Сумской области обнаружили нефть. "Черное золото" текло из колодца, сообщила в Facebook Государственная экологическая инспекция региона.

Жители села сказали, что на улице Дегтяренко из колодца вместо питьевой воды течет нефть. К месту происшествия приехал инспектор по охране окружающей среды и подтвердил, что льется вязкая жидкость темного цвета с характерным запахом нефти.

Специалист отобрал пробы жидкости для проведения лабораторного анализа и определения ее свойств. На опубликованном инспекцией видео можно заметить, как из крана нефть течет под хорошим напором.

"Поймите, что нефть там всегда была. Но сейчас у людей нет питьевой воды. До сих пор не установлен масштаб и причины загрязнения", — прокомментировала видео экоинспекция.

Некоторые пользователи прямо назвали село Качановка "Сумскими Эмиратами" и представили, как населенный пункт будет выглядеть через 5 лет.

[ + – ] Село Качановка уже называют в сети "Сумскими Эмиратами"

Известно, что в Качановке Сумской области находится Качановское нефтяное месторождение, которое было открыто в 1961 году.

Напомним, что Турция отказывается от экспорта нефти из РФ. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод STAR остановил покупку российской нефти.

Фокус ранее выяснил, как Евросоюзу удается избавиться от нефти из РФ. Европейские нефтеперерабатывающие заводы используют норвежскую, саудовскую, британскую и американскую нефть.

В августе страны Южной Европы активно покупали российскую нефть Urals. Значительное увеличение импорта фиксировалось в Италии, Болгарии, Турции и Румынии.