Сумські Емірати. У селі Сумської області з криниці тече нафта (відео)

"Чорне золото" у Качанівці видобувають із 1961 року. Користувачі соцмереж згадали про відкриття нафтових родовищ в ОАЕ та представили, як населений пункт виглядатиме через 5 років.

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У селі Качанівка Охтирського району Сумської області виявили нафту. "Чорне золото" текло з колодязя, повідомила у Facebook Державна екологічна інспекція регіону.

Мешканці села сказали, що на вулиці Дегтяренка з колодязя замість питної води тече нафта. До місця пригоди приїхав інспектор з охорони навколишнього середовища та підтвердив, що ллється в'язка рідина темного кольору з характерним запахом нафти.

Фахівець відібрав проби рідини для проведення лабораторного аналізу та визначення її властивостей. На опублікованому інспекцією відео можна побачити, як із крана нафта тече під гарним натиском.

"Зрозумійте, що нафта там завжди була. Але зараз люди не мають питної води. Досі не встановлено масштабу та причини забруднення", — прокоментувала відео екоінспекція.

Деякі користувачі прямо назвали село Качанівка "Сумськими Еміратами" та уявили, як населений пункт виглядатиме через 5 років.

[ + – ] Село Качанівка вже називають у мережі "Сумськими Еміратами"

Відомо, що у Качанівці Сумської області знаходиться Качанівське нафтове родовище, яке відкрили у 1961 році.

Нагадаємо, що Туреччина відмовляється від експорту нафти з РФ. Найбільший нафтопереробний завод STAR зупинив покупку російської нафти.

Фокус раніше з'ясував, як Євросоюзу вдається позбутися нафти з РФ. Європейські нафтопереробні заводи використовують норвезьку, саудівську, британську та американську нафту.

У серпні країни Південної Європи активно купували російську нафту Urals. Значне збільшення імпорту фіксувалося в Італії, Болгарії, Туреччині та Румунії.