Ризик потрапити під санкції: у Туреччині відмовилися від купівлі російської нафти, — Reuters

Один із головних нафтопереробних заводів країни у листопаді різко знизив кількість закупівель нафти марки Urals, а у грудні через санкційний тиск вирішив повністю їх припинити.

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Найбільший у Туреччині нафтопереробний завод STAR зупинив експорт російської нафти. Про це пише Reuters.

Завод, що належить азербайджанській групі SOCAR, у листопаді вдвічі скоротив закупівлю російської сировини. А на початку грудня 2022 року взагалі від них відмовився.

На думку інформатора, знайомого із ситуацією, з яким Reuters поговорили на правах анонімності, турецький нафтопереробний гігант боїться здійснювати будь-які угоди з РФ через ризик підпасти під санкції. Зокрема, і під вторинні.

Анонімний інформатор особливо наголосив на тому факті, що після 24 лютого (дати повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, — ред.) турецькі нафтопереробні компанії навпаки збільшили закупівлі російської нафти.

Але вже у листопаді нафтові російські потоки, що йшли до Туреччини, впали до найнижчого рівня з початку 2022 року.

Нафтовий ринок Росії: яка на ньому ситуація зараз

Росія, яка є другим за величиною виробником сирої нафти серед членів ОПЕК+, може втратити головний ринок збуту для своєї нафти після того, як 5 грудня країні-агресору заборонили перевозити "чорне золото" морем до країн Європейського Союзу.

У жовтні 2022 року, тобто за два місяці до ембарго, Росія видобувала понад 9,7 млн барелів нафти на день, поступаючись за цим показником лише Саудівській Аравії. Крім того, за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Росія є найбільшим у світі експортером нафти та нафтопродуктів.

Але після введення ембарго і стелі цін на нафту, в рамках якого країни G-7, Євросоюзу та Австралії зобов'язалися купувати російську нафту не дорожче за $60 за барель. Росія ризикує втратити як ринок для збуту, а й частину своїх доходів.

У Кремлі вже заявили, що не дотримуватимуться обмежень, і навіть готові скоротити видобуток нафти.

Нагадаємо, 6 жовтня Євросоюз ввів 8-й пакет санкцій проти Росії. У ньому заклали основи обмежень цін на російську нафту. У ЄС вважають, що санкції "розтопили" можливості РФ фінансувати повномасштабну війну в Україні.

Раніше Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення новою стелею ціни на нафту з РФ у 60 доларів за барель. За словами українського лідера, Російська Федерація може заробляти на продажі нафти приблизно 100 мільярдів доларів на рік.