Риск попасть под санкции: в Турции отказались от покупки российской нефти, — Reuters

Один из главных нефтеперерабатывающих заводов страны в ноябре резко снизил количество закупок нефти марки Urals, а в декабре из-за санкционного давления решил полностью их прекратить.

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Крупнейший в Турции нефтеперерабатывающий завод STAR остановил экспорт российской нефти. Об этом пишет Reuters.

Завод, принадлежащий азербайджанской группе SOCAR, в ноябре вдвое сократил закупки российского сырья. А в начале декабря 2022 года и вовсе от них отказался.

По мнению информатора, знакомого с ситуацией, с которым Reuters поговорили на правах анонимности, турецкий нефтеперерабатывающий гигант боится совершать любые сделки с РФ из-за риска подпасть под санкции. В том числе, и под вторичные.

Анонимный информатор особо подчеркнул тот факт, что после 24 февраля (даты полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, — ред.) турецкие нефтеперерабатывающие компании наоборот увеличили закупки российской нефти.

Но уже в ноябре нефтяные российские потоки, которые шли в Турцию, упали до самого низкого уровня с начала 2022 года.

Нефтяной рынок России: какая на нем ситуация сейчас

Россия, являющаяся вторым по величине производителем сырой нефти среди членов ОПЕК+, может потерять главный рынок сбыта для своей нефти после того, как 5 декабря стране-агрессору запретили перевозить "черное золото" морем в страны Европейского союза.

В октябре 2022 года, то есть за два месяца до эмбарго, Россия добывала более 9,7 млн баррелей нефти в день, уступая по этому показателю только Саудовской Аравии. Кроме того, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти и нефтепродуктов.

Но после ввода эмбарго и потолка цен на нефть, в рамках которого страны G-7, Евросоюза и Австралии обязались покупать российскую нефть не дороже $60 за баррель. Россия рискует потерять не только рынок для сбыта, но и часть своих доходов.

В Кремле уже заявили, что не будут соблюдать ограничения, и даже готовы сократить добычу нефти.

Напомним, 6 октября Евросоюз ввел 8-й пакет санкций против России. В нем заложили основы для ограничений цен на российскую нефть. В ЕС считают, что санкции "растопили" возможности РФ финансировать полномасштабную войну в Украине.

Ранее Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство новым потолком цены на нефть из РФ в 60 долларов за баррель. По словам украинского лидера, Российская Федерация может зарабатывать на продаже нефти примерно 100 миллиардов долларов в год.