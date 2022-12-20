Когда нет отопления: Кличко опубликовал адреса дополнительных пунктов обогрева в Киеве

Мэр Киева Владимир Кличко предупредил, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры проблемы с отоплением могут возникнуть у 144 жилых домов столицы.

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В связи с введением новых ограничений со стороны "Укрэнерго", в Киеве остались без стабильного электроснабжения 10 котельных, что может привести к перебоям с теплоснабжением. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По словам мэра, украинская столица столкнулась с очень сложной ситуацией в плане энергетики. Он отмечает, что ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением энергосистемы.

Взирая на то, что без тепла могут остаться 144 жилых домов, Кличко опубликовал адреса ближайших пунктов обогрева и отметил, что в Киеве круглосуточно функционируют более 430 подобных точек.

Дарницкий район:

Школа I-III ступеней № 280, ул.Евгения Харченко 23Б

Учебно-научный Институт N3 ◾️Национальной Академии Внутренних Дел, ул.Колекторная, 4 (палатка)

Святошинский район:

Территориальный центр, ул.Жмеринская,22а

Средняя общеобразовательная школа №215, ул.Жмеринская, 20.

Средняя общеобразовательная школа №253, ул.Жмеринская, 34.

Специализированная школа №76 ул.Жмеринская, 8

Шевченковский район:

Школа №82, ул. Скворца, 4

Заведение дошкольного образования №488, ул. Капнист, 10

Школа №102, ул. Шулявская 10-12

Профессиональный колледж "Универсум", пер. Политехнический, 3-А

Соломенский район:

Школа №69, ул. Донецкая, 25

Школа № 64, ул. Ушинского, 32

Школа №43, ул. Преображенская, 17

Лицей №144, просп. Лобановского, 6

Дополнительные пункты обогрева будут оборудованы по адресам ул. Шпака, 2, просп. Воздухофлотский, 41 (палатка) и на пересечении улиц Жмеринской и Бетховена.

Ранее Виталий Кличко заявлял, что дефицит электроэнергии в Киеве составляет 50%. Он отметил, что виной тому стала атака российских беспилотников на украинскую столицу.

Фокус также сообщал о том, что 19 декабря на Софийской площади в Киеве зажгли главную новогоднюю елку страны, которая получила название "Елка несокрушимости". Мэр Киева отметил, что в этом году высота праздничного дерева составила всего 12 метров.

Напомним, что во вторник, 20 декабря в Киеве откроют для пассажиров станции метро "Майдан Незалежності" и "Хрещатик". По словам Виталия Кличко, переход между станциями также будет открыт.