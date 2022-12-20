Коли немає опалення: Кличко опублікував адреси додаткових пунктів обігріву у Києві

Мер Києва Володимир Кличко попередив, що через пошкодження енергетичної інфраструктури проблеми з опаленням можуть виникнути у 144 житлових будинків столиці.

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У зв'язку із запровадженням нових обмежень з боку "Укренерго", у Києві залишилися без стабільного електропостачання 10 котелень, що може призвести до перебоїв із теплопостачанням. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За словами мера, українська столиця зіткнулася з дуже складною ситуацією щодо енергетики. Він наголошує, що ремонтні бригади цілодобово працюють над відновленням енергосистеми.

Зважаючи на те, що без тепла можуть залишитися 144 житлові будинки, Кличко опублікував адреси найближчих пунктів обігріву та зазначив, що у Києві цілодобово функціонують понад 430 подібних точок.

Дарницький район:

Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул.Євгена Харченка 23Б

Навчально-науковий Інститут N3 ◾️Національної Академії Внутрішніх Справ, вул.Колекторна, 4 (намет)

Святошинський район:

Територіальний центр, вул. Жмеринська, 22а

Середня загальноосвітня школа №215, вул. Жмеринська, 20

Середня загальноосвітня школа №253, вул. Жмеринська, 34.

Спеціалізована школа №76 вул.Жмеринська, 8

Шевченківський район:

Школа №82, вул. Скворця, 4

Дошкільна освіта №488, вул. Капніст, 10

Школа №102, вул. Шулявська 10-12

Професійний коледж "Універсум", пров. Політехнічний, 3-А

Солом'янський район:

Школа №69, вул. Донецька, 25

Школа №64, вул. Ушинського, 32

Школа №43, вул. Преображенська, 17

Ліцей №144, просп. Лобановського, 6

Додаткові пункти обігріву будуть обладнані на вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет) та на перехресті вулиць Жмеринської та Бетховена.

Раніше Віталій Кличко заявляв, що дефіцит електроенергії у Києві становить 50%. Він наголосив, що виною тому стала атака російських безпілотників на українську столицю.

Фокус також повідомляв про те, що 19 грудня на Софійській площі в Києві запалили головну новорічну ялинку країни, яка отримала назву "Ялинка незламності". Мер Києва зазначив, що цього року висота святкового дерева становить лише 12 метрів.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 грудня у Києві відкриють для пасажирів станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". За словами Віталія Кличка, перехід між станціями також буде відкрито.