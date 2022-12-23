Некоторые районы Киева могут остаться без воды: в чем причина

В ночь с 23 на 24 декабря на одной из насосных станций будут проводиться ремонтные работы. Перебои с водоснабжением будут на верхних этажах многоэтажных домов.

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В части Подольского района Киева с вечера 23 декабря по утро 24 декабря могут быть перебои с водоснабжением. Как сообщил "Киевводоканал", на одной из насосных водопроводных станций будут проводиться ремонтные работы.

Вода может отсутствовать у пользователей, проживающих на верхних этажах.

"Сегодня ночью Киевводоканал будет проводить аварийные работы на одной из насосных водопроводных станций. Поэтому с 23:00 23 декабря до 7:00 24 декабря ожидается понижение давления в сетях водоснабжения с возможным отсутствием воды на верхних этажах в части Подольского района", — информирует пресс-служба компании.

Уточняется, что аварийные работы могут повлиять на подачу воды в жилых массивах:

Виноградарь,

Куреневка;

Приорка;

Мостицкий;

Ветряные горы.

Работы будут проводиться в ночное время. Компания просит жителей заранее сделать необходимый запас воды.

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Напомним, 23 декабря руководитель КГВА Сергей Попко рассказал о ситуации с электроснабжением в украинской столице. По его словам, в Киеве все еще продолжаются экстренные отключения электричества. Вместе с тем тепло и вода в дома киевлян подается в штатном режиме.

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко 22 декабря заявил, что в Киеве на время новогодних праздников комендантский час скорее всего не будет отменен. Чиновник подчеркнул, что больших празднований на Новый год в столице не будет.