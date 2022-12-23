Деякі райони Києва можуть залишитися без води: у чому причина

У ніч із 23 на 24 грудня на одній із насосних станцій проводитимуться ремонтні роботи. Перебої із водопостачанням будуть на верхніх поверхах багатоповерхових будинків.

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У частині Подільського району Києва з вечора 23 грудня до ранку 24 грудня можуть бути перебої з водопостачанням. Як повідомив "Київводоканал", на одній із насосних водопровідних станцій проводитимуться ремонтні роботи.

Вода може бути відсутня у користувачів, які мешкають на верхніх поверхах.

"Сьогодні вночі Київводоканал проводитиме аварійні роботи на одній із насосних водопровідних станцій. Тому з 23:00 23 грудня до 7:00 24 грудня очікується зниження тиску в мережах водопостачання з можливою відсутністю води на верхніх поверхах у частині Подільського району", — інформує преслужба компанії.

Уточнюється, що аварійні роботи можуть вплинути на подачу води у житлових масивах:

Виноградар;

Куренівка;

Пріорка;

Мостицький;

Вітряні гори.

Роботи будуть проводитись у нічний час. Компанія просить мешканців заздалегідь створити необхідний запас води.

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Нагадаємо, 23 грудня керівник КДВА Сергій Попко розповів про ситуацію із електропостачанням в українській столиці. За його словами, у Києві все ще продовжуються екстрені відключення електрики. Водночас тепло та вода до будинків киян подається у штатному режимі.

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко 22 грудня заявив, що у Києві на час новорічних свят комендантську годину швидше за все не буде скасовано. Чиновник наголосив, що великих святкувань на Новий рік у столиці не буде.