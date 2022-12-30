"Просят вывернуть карманы": на Крымском мосту образовалась многокилометровая пробка (видео)

По словам очевидцев, за два часа по мосту можно продвинуться максимум на 500 метров и дальше намертво встать.

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В пятницу, 30 декабря на Керченском мосту была зафиксирована многокилометровая пробка. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на соответствующий видеоролик.

"Перед Крымским мостом выросла многокилометровая пробка. Если не нашли компанию на Новый год, приезжайте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что скопление автомобилей на Крымской мосту образовалось из-за так называемых проверок безопасности. По словам очевидцев, водителей и пассажиров просят выворачивать карманы.

Пересечь Керченский мост без задержек можно только по выделенной полосе. Такая возможность доступна военной технике и пассажирским автобусам.

Российские журналисты также утверждают, что подобные "меры безопасности" на Крымском полуострове будут отменены не ранее 21 января.

[ + – ] Пробка на Керченском мосту

Напомним, что 29 декабря во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. По словам украинского блогера Дениса Казанского, в Джанкое сработала система противовоздушной обороны. От также утверждает, что ВС РФ сбили свою же ракету, выпущенную в сторону Украины.

Фокус также сообщал, что 29 декабря в одном из ночных клубов оккупированного Симферополя чеченские силовики избили мужчину, который вступился за свою девушку. Журналисты выяснили, что в избиении приняли участие четверо лейтенантов из Чечни, а также исполняющий роль "смотрящего" на захваченных частях Запорожской и Херсонской областей Хасан Ибрагимов.

Еще мы писали, что 28 декабря на оккупированном Крымском полуострове задержали трех жителей села Золотое. Молодых людей обвиняют в исполнении украинских песен в общественных местах. Крымчан арестовали на сроки от 11 до 13 суток, а двоим из них выписали штрафы.