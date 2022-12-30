"Просять вивернути кишені": на Кримському мосту утворився багатокілометровий затор (відео)

За словами очевидців, за дві години мостом можна просунутися максимум на 500 метрів і далі намертво встати.

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У п'ятницю, 30 грудня, на Керченському мосту зафіксували багатокілометрову пробку. Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на відповідний відеоролик.

"Перед Кримським мостом зросла багатокілометрова пробка. Якщо не знайшли компанію на Новий рік, приїжджайте", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скупчення автомобілів на Кримському мосту утворилося через про перевірки безпеки. За словами очевидців, водіїв та пасажирів просять вивертати кишені.

Перетнути Керченський міст без затримок можна тільки по виділеній смузі. Така можливість доступна військовій техніці та пасажирським автобусам.

Російські журналісти також стверджують, що такі "заходи безпеки" на Кримському півострові скасують не раніше від 21 січня.

[ + – ] Корок на Керченському мості

Нагадаємо, що 29 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. За словами українського блогера Дениса Казанського, у Джанкої спрацювала система протиповітряної оборони. Він також стверджує, що ЗС РФ збили свою ж ракету, випущену у бік України.

Фокус також повідомляв, що 29 грудня в одному з нічних клубів окупованого Сімферополя чеченські силовики побили чоловіка, який заступився за свою дівчину. Журналісти з'ясували, що у побитті взяли участь четверо лейтенантів з Чечні, а також Хасан Ібрагімов, який виконує роль "смотрящого" на захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей.

Ще ми писали, що 28 грудня на окупованому Кримському півострові затримали трьох мешканців села Золоте. Молодих людей звинувачують у виконанні українських пісень у громадських місцях. Кримчан заарештували на строк від 11 до 13 діб, а двом з них виписали штрафи.