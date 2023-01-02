Во Львове загорелась многоэтажка: спасли 60 человек, среди них есть дети (фото)

Пожар возник на 6 этаже девятиэтажного дома. В результате возгорания три человека получили травмы, при этом еще и отравились продуктами горения.

Related video

В понедельник ночью, 2 января, во Львове по адресу ул. Троллейбусная, 14 возник пожар в девятиэтажном жилом доме. Как сообщили в МВД Украины, очаг возгорания был на шестом этаже многоэтажки. В результате действий пожарников удалось спасти 60 человек, из них 10 были дети (трое младенцев), Еще 20 человек были эвакуированы за пределы дома.

"В результате пожара травмированы три человека, которые еще и получили отравление продуктами горения. Они госпитализированы в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что очаг возгорания был локализован в 01:14. В результате инцидента огнем было уничтожены вещи домашнего обихода на 25 кв. метрах жилой площади, повреждены стены и потолок общего коридор площадью 40 кв. метров, также обгорели двери соседней квартиры.

В ликвидации возгорания участвовали 32 спасателя и 6 единиц спецтехники. Обстоятельства и причина возникновения пожара устанавливаются, заявили в ведомстве.

Напомним, 2 января правоохранители получили сообщение от неизвестного о минировании здания Ратуши во Львове. По словам мэра города Андрея Садового, в здании провели эвакуацию.

В канун Нового года, 31 декабря, на Ростовской атомной электростанции произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3. Как сообщили в компании "Росатом", из-за пожара погиб один работник станции, еще один пострадал и был госпитализирован.

В городе Кронштадт 30 декабря загорелся нефтяной танкер "Арктика". По информации росСМИ, огонь охватил две каюты площадью по 10 квадратных метров, пожару был присвоен второй уровень сложности.