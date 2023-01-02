У Львові спалахнула багатоповерхівка: врятували 60 людей, серед них є діти (фото)

Пожежа виникла на 6 поверсі дев'ятиповерхового будинку. Внаслідок займання троє людей отримали травми, водночас ще й отруїлися продуктами горіння.

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У понеділок уночі, 2 січня, у Львові за адресою вул. Тролейбусна, 14, виникла пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку. Як повідомили у МВС України, вогнище займання було на шостому поверсі багатоповерхівки. Внаслідок дій пожежників вдалося врятувати 60 осіб, з них 10 були діти (троє немовлят), ще 20 людей евакуювали за межі будинку.

"Внаслідок пожежі травмовано трьох людей, які ще й отримали отруєння продуктами горіння. Вони госпіталізовані до лікувального закладу", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС повідомили, що вогнище займання локалізували о 01:14. Внаслідок інциденту вогнем знищено речі домашнього вжитку на 25 кв. метрах житлової площі, пошкоджені стіни та стеля загального коридору площею 40 кв. метрів, також обгоріли двері сусідньої квартири.

У ліквідації займання брали участь 32 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки. Обставини та причина виникнення пожежі встановлюються, заявили у відомстві.

Нагадаємо, 2 січня правоохоронці отримали повідомлення від невідомого про замінування будівлі Ратуші у Львові. За словами мера міста Андрія Садового, у будівлі провели евакуацію.

Напередодні Нового року, 31 грудня, на Ростовській атомній електростанції стався спалах блочного трансформатора енергоблока №3. Як повідомили у компанії "Росатом", через пожежу загинув один працівник станції, ще один постраждав і був госпіталізований.

У місті Кронштадт 30 грудня спалахнув нафтовий танкер "Арктика". За інформацією росЗМІ, вогонь охопив дві каюти площею 10 квадратних метрів, пожежі було присвоєно другий рівень складності.