Может привести к отключениям: потребление электроэнергии в Украине снова растет, — Укрэнерго

Похолодание в Украине и возвращение к работе бизнеса и промышленности усилило нагрузку на энергосети. Национальный оператор предупреждает, что в дневное время в областях действуют лимиты потребления.

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Потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за постепенного похолодания и возвращения бизнеса и промышленности к работе после праздников. Об этом в четверг, 5 января, сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Чтобы обеспечить равномерную нагрузку на энергосети, все украинские области получили лимиты потребления электроэнергии, которые действуют с 8 утра до 23 часов вечера. Если лимиты будут превышаться, в стране снова введут аварийные отключения света.

Национальный оператор подчеркивает, что в настоящее время электростанции вырабатывают достаточное количество энергии в ночное время, поэтому потребителям стоит это учитывать.

Из-за ухудшившихся метеоусловий зафиксированы повреждения в распределительных сетях центрального региона Украины. Однако ремонтники уже работают над возобновлением энергоснабжения.

Как стало известно, вечером 4 января оккупанты во время обстрела повредили один из объектов энергетической инфраструктуры в восточных регионах. В прифронтовых районах на востоке и юге также сохраняется сложная ситуация с питанием из-за серьезных повреждений энергосистемы.

"Напомним, что за последние три месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны", — комментирует пресс-служба компании.

В Укрэнерго отметили, что восстановление инфраструктуры требует значительных финансовых ресурсов и времени. Ремонтные бригады не прекращают свою работу, ежедневно устраняя последствия российских обстрелов.

Напомним, утром 3 января в Украине зафиксировали снижение потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" это объяснили теплой погодой и тем, что в стране вырабатывается достаточное количество энергии для покрытия нагрузки на энергосеть.