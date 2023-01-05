Може призвести до відключень: споживання електроенергії в Україні знову росте, — Укренерго

Похолодання в Україні та повернення до роботи бізнесу і промисловості посилило навантаження на енергомережі. Національний оператор попереджає, що вдень в областях діють ліміти споживання.

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Споживання електроенергії в Україні продовжує рости через поступове похолодання та повернення бізнесу і промисловості до роботи після свят. Про це у четвер, 5 січня, повідомляє пресслужба Укренерго.

Щоб забезпечити рівномірне навантаження на енергомережі, всі українські області отримали ліміти споживання електроенергії, що діють з 8 ранку до 23 години вечора. Якщо ліміти перевищуватимуться, в країні знову запровадять аварійні відключення світла.

Національний оператор наголошує, що зараз електростанції виробляють достатню кількість енергії в нічний час, тому споживачам варто це враховувати.

Через погіршені метеоумови зафіксовано пошкодження в розподільчих мережах центрального регіону України. Проте, ремонтники вже працюють над відновленням енергопостачання.

Як стало відомо, увечері 4 січня окупанти під час обстрілу пошкодили один з об'єктів енергетичної інфраструктури у східних регіонах. У прифронтових районах на сході та півдні також зберігається складна ситуація із живленням через серйозні пошкодження енергосистеми.

"Нагадаємо, що упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні", — коментує пресслужба компанії.

В Укренерго зазначили, що відновлення інфраструктури потребує значних фінансових ресурсів і часу. Ремонтні бригади не припиняють своєї роботи, щодня усуваючи наслідки російських обстрілів.

Нагадаємо, вранці 3 січня в Україні зафіксували зниження споживання електроенергії. В "Укренерго" це пояснили теплою погодою та тим, що в країні виробляється достатня кількість енергії для покриття навантаження на енергомережу.