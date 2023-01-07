Изменения будут к лучшему: Епифаний рассказал, как война повлияла на ПЦУ (видео)

По словам настоятеля Православной церкви Украины, людей, поддерживающих переход на новый календарь может быть больше, чем тех, кто хочет придерживаться привычного стиля.

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В связи с началом полномасштабной войны Российской Федерации против Украины, темп введения реформ в ПЦУ существенно ускорился. Об этом рассказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью каналу "1+1".

"Мы встали на путь реформы церковного календаря. В прошлом году я говорил, что нужно время, нужно несколько лет, но в связи с войной мы видим, что этот процесс происходит очень быстро и динамично", — говорит глава ПЦУ.

По словам священнослужителя, украинская церковь реагирует на запрос своих прихожан. Согласно данным опросов, количество желающих перемен может превышать количество тех, кто предпочитает жить по старому календарю.

"Это не только празднование Рождества, это касается празднования других церковных дат в течение года, к которым мы с вами очень привыкли. Если их менять, то мы должны осознавать, что становимся на рельсы нового календаря", — отметил Епифаний.

По словам митрополита, Священный синод разрешит отдельным парафиям полностью переходить на григорианский календарь по их желанию.

[ + – ] Интервью митрополита Епифания

Предстоятель ПЦУ также обратился украинцам, отметив, что 2022 год стал очень сложными и пожелал, чтобы нынешний год стал для Украины победным.

"Мир в несвободе — это тоже мир, но мы к такому миру не стремимся. Мы будем бороться до конца, чтобы в Украине наступил справедливый мир", — заключил митрополит.

Напомним, что заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил соглашение с ПЦУ на проведение службы 7 января с 8 утра до 12 часов дня. В Минкультуры Украины отметили, что правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы мероприятия прошли без эксцессов.

Фокус также писал о реакции УПЦ МП на новость о возможном рождественском богослужении Епифания в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. В УПЦ заявили, что глава ПЦУ не имеет на это права.