Зміни будуть на краще: Епіфаній розповів, як війна вплинула на ПЦУ (відео)

За словами настоятеля Православної церкви України, людей, які підтримують перехід на новий календар, може бути більше, ніж тих, хто хоче дотримуватися звичного стилю.

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У зв'язку з початком повномасштабної війни Російської Федерації проти України темп введення реформ у ПЦУ суттєво прискорився. Про це розповів настоятель Православної церкви України митрополит Київський та всієї України Епіфаній в інтерв'ю каналу "1+1".

"Ми стали на шлях реформи церковного календаря. Минулого року я говорив, що потрібен час, потрібен кілька років, але у зв'язку з війною ми бачимо, що цей процес відбувається дуже швидко і динамічно", — каже голова ПЦУ.

За словами священнослужителя, українська церква реагує на запит своїх парафіян. Згідно з даними опитувань, кількість охочих до змін може перевищувати кількість тих, хто вважає за краще жити за старим календарем.

"Це не лише святкування Різдва, це стосується святкування інших церковних дат протягом року, до яких ми з вами дуже звикли. Якщо їх міняти, то ми маємо усвідомлювати, що стаємо на рейки нового календаря", — зазначив Епіфаній.

За словами митрополита, Священний синод дозволить окремим парафіям повністю переходити на григоріанський календар за їхнім бажанням.

[ + – ] Інтерв'ю митрополита Єпіфанія

Настоятель ПЦУ також звернувся до українців, зазначивши, що 2022 рік став дуже складним і побажав, щоб нинішній рік став для України переможним.

"Світ у несвободі — це теж світ, але ми такого світу не прагнемо. Ми боротимемося до кінця, щоб в Україні настав справедливий світ", — підсумував митрополит.

Нагадаємо, що заповідник "Києво-Печерська лавра" уклав угоду з ПЦУ на проведення служби 7 січня з 8 ранку до 12 години дня. У Мінкультури зазначили, що правоохоронні органи стежитимуть за тим, щоб заходи пройшли без ексцесів.

Фокус також писав про реакцію УПЦ МП на новину про можливе різдвяне богослужіння Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. В УПЦ заявили, що голова ПЦУ не має права на це.