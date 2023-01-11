Львовяне встретили Дуду аплодисментами и словами благодарности: впечатляющие кадры

В рамках своего визита в Украину польский президент сообщил о передаче ВСУ целой роты танков Leopard.

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В среду, 11 января президент Польши Анджей Дуда посетил город Львов. На центральных улицах собралось большое количество украинцев, желающих поблагодарить Дуду за поддержку, о чем свидетельствуют видео и фото, опубликованные на странице Канцелярии президента Польши в Twitter.

"Львов. Мы с тобой!" — гласит подпись под снимками Анджея Дуды.

[ + – ] Президент Польши во Львове

[ + – ] Жители Львова отреагировали на приезд Анджея Дуды

На видеоролике можно заметить, как люди во Львове радостно приветствуют польского президента и выражают свою благодарность за поддержку Украины.

[ + – ] Анджея Дуду встречают во Львове

Напомним, что в 11 января во Львове прошла встреча украинского лидера Владимира Зеленского с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Политики подписали декларацию "Люблинского треугольника", в которой идет речь о праве Украины на защиту своих территорий и суверенитета.

Главы Польши и Литвы также заявили о своем намерении принимать участие в послевоенном восстановлении Украины. В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил коллег за помощь и поддержку.

Анджей Дуда также сообщил, что Польша предоставит Украине танки Leopard в рамках поддержки международной коалиции. Кроме того, политик говорил о возможной интеграции Украины в НАТО и Евросоюз.

Еще Фокус писал, что президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита во Львов 11 января анонсировал поставки в Украину систем противовоздушной обороны и зенитных установок. Он также отметил, что Литва может помочь украинцам с генераторами.