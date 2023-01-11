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Украина

Львовяне встретили Дуду аплодисментами и словами благодарности: впечатляющие кадры

Анджей Дуда, Польша, Львов, Украина, украинцы, визит, президент
Фото: Twitter | Анджей Дуда во Львове

В рамках своего визита в Украину польский президент сообщил о передаче ВСУ целой роты танков Leopard.

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В среду, 11 января президент Польши Анджей Дуда посетил город Львов. На центральных улицах собралось большое количество украинцев, желающих поблагодарить Дуду за поддержку, о чем свидетельствуют видео и фото, опубликованные на странице Канцелярии президента Польши в Twitter.

"Львов. Мы с тобой!" — гласит подпись под снимками Анджея Дуды.

Анджей Дуда, Польша, Львов, Украина, украинцы, визит, президент Fullscreen
Президент Польши во Львове
Анджей Дуда, Польша, Львов, Украина, украинцы, визит, президент Fullscreen
Жители Львова отреагировали на приезд Анджея Дуды

На видеоролике можно заметить, как люди во Львове радостно приветствуют польского президента и выражают свою благодарность за поддержку Украины.

Анджея Дуду встречают во Львове

Напомним, что в 11 января во Львове прошла встреча украинского лидера Владимира Зеленского с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Политики подписали декларацию "Люблинского треугольника", в которой идет речь о праве Украины на защиту своих территорий и суверенитета.

Главы Польши и Литвы также заявили о своем намерении принимать участие в послевоенном восстановлении Украины. В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил коллег за помощь и поддержку.

Анджей Дуда также сообщил, что Польша предоставит Украине танки Leopard в рамках поддержки международной коалиции. Кроме того, политик говорил о возможной интеграции Украины в НАТО и Евросоюз.

Еще Фокус писал, что президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита во Львов 11 января анонсировал поставки в Украину систем противовоздушной обороны и зенитных установок. Он также отметил, что Литва может помочь украинцам с генераторами.