Крещение-2023: мэр Днепра Филатов просил чиновников и их жен не выставлять фото голых тел

По мнению градоначальника, вера — слишком интимное чувство, чтобы демонстрировать его в исподнем. Городские власти не будут обустраивать места для ныряния, люди могут делать что угодно на усмотрение.

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Мэр Днепра Борис Филатов в день Крещения 19 января просил местных депутатов и чиновников не выставлять в соцсетях фотографии после ныряния в проруби. Об этом он написал в Telegram.

"Уважаемые депутаты различного ранга, чиновники и прочие отставной козы барабанщики. Огромная просьба избавить нас от лицезрения в соцсетях ваших бренных тел в облегающих труселях, ныряющих в обнимку с попами в Днепр. Ибо конкретно за***ли", — отметил он.

По убеждению мэра, вера — слишком интимное чувство, чтобы демонстрировать его в исподнем.

[ + – ] Городские власти не будут заниматься обустройством мест для ныряния

"Да еще и вместе со своими бабами в неглиже", — продолжил Филатов.

Градоначальник надеется, что сегодня "люди не увидят это безобразие". В этом году городские власти не занимаются обустройством мест для ныряния.

"По своему усмотрению делаете, что хотите. Можете хоть утопиться", — заключил мэр.

Киевский горсовет еще 16 января просил жителей столицы отказаться от купаний и массовых собраний на Крещение. Российская армия может использовать праздник для нанесения ракетный ударов, предупредили власти.

Спасатели в Днепре 17 января закончили поисковые работы на месте ракетного удара ВС РФ по жилому дому. В результате теракта, по официальным данным, погибло 44 человека, среди них — 5 детей.

Филатов предполагал, что число погибших от удара по жилой многоэтажке 14 января может превышать 50 человек. Пропавшими без вести по состоянию на 17 января числились около 20 человек.