Водохреща-2023: мер Дніпра Філатов просив чиновників та їхніх дружин не виставляти фото голих тіл

На думку мера, віра — надто інтимне почуття, щоб демонструвати його в спідній білизні. Міська влада не облаштовуватиме місця для пірнання, люди можуть робити будь-що на розсуд.

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Мер Дніпра Борис Філатов у день Хрещення 19 січня просив місцевих депутатів та чиновників не виставляти у соцмережах фотографії після пірнання в ополонці. Про це він написав у Telegram.

"Шановні депутати різного рангу, чиновники та інші відставної кози барабанщики. Величезне прохання позбавити нас від споглядання в соцмережах ваших тлінних тіл в облягаючих труселях, що пірнають в обійми з попами в Дніпро. Бо конкретно за***ли", — зазначив він.

На переконання мера, віра — надто інтимне почуття, щоб демонструвати його в спідніьому.

[ + – ] Міська влада не займатиметься облаштуванням місць для пірнання

"Та ще й разом зі своїми бабами у негліже", — продовжив Філатов.

Місто сподівається, що сьогодні "люди не побачать це неподобство". Цього року міська влада не займається облаштуванням місць для пірнання.

"На свій розсуд робите, що хочете. Можете хоч утопитися", — сказав мер.

Київська міськрада ще 16 січня просила жителів столиці відмовитися від купань та масових зборів на Водохреща. Російська армія може використати свято для завдання ракетних ударів, попередила влада.

Рятувальники у Дніпрі 17 січня закінчили пошукові роботи на місці ракетного удару ЗС РФ по житловому будинку. Внаслідок теракту, за офіційними даними, загинуло 44 особи, серед них — 5 дітей.

Філатов припускав, що кількість загиблих від удару по багатоповерхівці 14 січня може перевищувати 50 осіб. Зниклими безвісти станом на 17 січня значилося близько 20 осіб.