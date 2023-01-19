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Україна

Водохреща-2023: мер Дніпра Філатов просив чиновників та їхніх дружин не виставляти фото голих тіл

Хрещення, купання на Водохреща, Водохреща Київ, Водохреща
Київська влада просили жителів столиці відмовитися від купань та масових зборів на Водохреща

На думку мера, віра — надто інтимне почуття, щоб демонструвати його в спідній білизні. Міська влада не облаштовуватиме місця для пірнання, люди можуть робити будь-що на розсуд.

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Мер Дніпра Борис Філатов у день Хрещення 19 січня просив місцевих депутатів та чиновників не виставляти у соцмережах фотографії після пірнання в ополонці. Про це він написав у Telegram.

"Шановні депутати різного рангу, чиновники та інші відставної кози барабанщики. Величезне прохання позбавити нас від споглядання в соцмережах ваших тлінних тіл в облягаючих труселях, що пірнають в обійми з попами в Дніпро. Бо конкретно за***ли", — зазначив він.

На переконання мера, віра — надто інтимне почуття, щоб демонструвати його в спідніьому.

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Міська влада не займатиметься облаштуванням місць для пірнання

"Та ще й разом зі своїми бабами у негліже", — продовжив Філатов.

Місто сподівається, що сьогодні "люди не побачать це неподобство". Цього року міська влада не займається облаштуванням місць для пірнання.

"На свій розсуд робите, що хочете. Можете хоч утопитися", — сказав мер.

Київська міськрада ще 16 січня просила жителів столиці відмовитися від купань та масових зборів на Водохреща. Російська армія може використати свято для завдання ракетних ударів, попередила влада.

Рятувальники у Дніпрі 17 січня закінчили пошукові роботи на місці ракетного удару ЗС РФ по житловому будинку. Внаслідок теракту, за офіційними даними, загинуло 44 особи, серед них — 5 дітей.

Філатов припускав, що кількість загиблих від удару по багатоповерхівці 14 січня може перевищувати 50 осіб. Зниклими безвісти станом на 17 січня значилося близько 20 осіб.