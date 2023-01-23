"В этом десятилетии": посол в ЕС назвал возможные сроки вступления Украины в Евросоюз (видео)

По словам Всеволода Ченцова, ряд стран, которые скептически относились к перспективе членства Украины в ЕС, за год поменяли свое мнение. При этом общество в Европе поддерживает идею вступления страны в организацию.

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Украина имеет реальные шансы вступления в Евросоюз в ближайшие 10 лет. Об этом рассказал посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов в интервью "Европейской правде", опубликованном 23 января.

"Я считаю, что это реалистично. Тут Украина является "гейм ченджером" в контексте расширения Евросоюза", — подчеркнул Ченцов.

Как отметил Ченцов, весной 2023 года, после того, как Еврокомиссия даст промежуточную оценку, будет понятно, что еще можно сделать в Украине для того, чтобы начать переговоры о членстве в ЕС.

"Мы ставим этот вопрос и мы выполняем то, что должны для того, чтобы эти переговоры начались. В законодательном плане работа уже проведена", — добавил Ченцов.

Как заявил посол в ЕС, европейское общество поддерживает Украину и саму идею вступления в Европейский союз. Кроме того, те страны, которые скептично относились к членству Украины, за год поменяли свое мнение.

"Они сомневались в нашем соответствии копенгагенским критериями. Те же Нидерланды, Швеция, Дания. Их позиция заключается в том, что этот процесс должен быть содержательным, надежным. И наша задача доказать, что мы серьезно к этому относимся и наша цель, в том числе, укрепить этот Европейский Союз путем получения членства в ЕС. На сегодня в обществе уровень поддержки в районе 70-80%. Поддержка Украины, но это конвертируется в поддержку членства Украины", — рассказал дипломат.

Посол также добавил, что подготовка к членству в ЕС будет тесно связана с процессами реконструкции и восстановления Украины.

Отметим, что 3 февраля 2023 года пройдет Cаммит "Украина-ЕС" с участием президента Владимира Зеленского, главы Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен

Напомним, Шарль Мишель, выступая в Верховной Раде Украины 19 января, заявил, что вопрос членства Украины в Европейском союзе решен, теперь надо приложить усилия для воплощения обещаний в реальность.

Ранее, 9 января, народный депутат Верховной Рады от партии "Доверие" Лариса Билозир сообщила о переносе переговоров о начале вступления Украины в ЕС с осени на весну.