"У цьому десятилітті": посол у ЄС назвав можливі терміни вступу України до Євросоюзу (відео)

За словами Всеволода Ченцова, низка країн, які скептично ставилися до перспективи членства України в ЄС, за рік змінили свою думку. При цьому суспільство у Європі підтримує ідею вступу країни до організації.

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Україна має реальні шанси вступу до Євросоюзу в найближчі 10 років. Про це розповів посол України в ЄС Всеволод Ченцов в інтерв'ю "Європейській правді", опублікованому 23 січня.

"Я вважаю, що це реалістично. Тут Україна є "гейм ченджером" у контексті розширення Євросоюзу", — наголосив Ченцов.

Як зазначив Ченцов, навесні 2023 року після того, як Єврокомісія дасть проміжну оцінку, буде зрозуміло, що ще можна зробити в Україні для того, щоб розпочати переговори про членство в ЄС.

"Ми ставимо це питання і ми виконуємо те, що маємо для того, щоб ці переговори почалися. У законодавчому плані роботу вже проведено", — додав Ченцов.

Як заявив посол у ЄС, європейське суспільство підтримує Україну та власне ідею вступу до Європейського союзу. Крім того, ті країни, які скептично ставилися до членства України, за рік змінили свою думку.

"Вони сумнівалися у нашій відповідності копенгагенським критеріям. Ті самі Нідерланди, Швеція, Данія. Їх позиція полягає в тому, що цей процес має бути змістовним, надійним. І наше завдання довести, що ми серйозно до цього ставимося і наша мета, зокрема, зміцнити цей Європейський Союз шляхом набуття членства в ЄС. На сьогодні в суспільстві рівень підтримки приблизно 70-80%. Підтримка України, але це конвертується на підтримку членства України", — розповів дипломат.

Посол також додав, що підготовка до членства в ЄС буде тісно пов'язана з процесами реконструкції та відновлення України.

Зазначимо, що 3 лютого 2023 року відбудеться Саміт "Україна-ЄС" за участю президента Володимира Зеленського, голови Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Шарль Мішель, виступаючи у Верховній Раді України 19 січня, заявив, що питання членства України в Європейському союзі вирішене, тепер треба докласти зусиль для втілення обіцянок у реальність.

Раніше, 9 січня, народна депутатка Верховної Ради від партії "Довіра" Лариса Білозір повідомила про перенесення переговорів щодо початку вступу України до ЄС з осені на весну.