Повестки участникам "пьяных вечеринок" в Киеве вручили не ради наказания: объяснение военкома (видео)

Выдача повесток фигурантам скандала о "пьяных вечеринках" — вынужденная мера, так как они ранее могли не уведомить военкомат о смене место жительства.

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Участники скандальных "пьяных вечеринок" в Киеве получили повестки в военкомат не в качестве наказания. Это вынужденная мера, так как молодые люди могли не уведомить центры комплектования о смене места жительства. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 3 февраля, сообщил начальник Печерского военкомата города Киева Сергей Калугин.

Отвечая на вопрос журналистки, "почему повестки используются как метод наказания", Калугин возразил, заявив, что не может согласиться с таким утверждением. Также он объяснил, почему повестки не были вручены участникам "пьяных вечеринок" до инцидента.

"Я не считаю, что повестки это метод наказания… Не все же сидят дома. Не все люди не нарушают правил военного учета. Человек может быть зарегистрирован в любом районе города Киева, а (военкомат) он не уведомляет, что он сегодня переехал и его нет дома. Я не считаю, что это метод наказания", — заверил Калугин.

Напомним, ранее ведущая Ярослава Кравченко сообщила, что молодые парни, приехавшие в Киев из Ивано-Франковска, "накачивали" алкоголем и транквилизатором "Ксанакс" девушек, после чего насиловали их и распространяли соответствующие видео в закрытых Telegram-каналах. После этого 2 февраля к фигурантам роликов пришла полиция и сообщила им о подозрении в распространении порнографических материалов. Подозреваемые могут быть приговорены к 7 годам лишения свободы.

По данным СМИ, шестерым возможным участникам "вечеринок" были вручены повестки в военкомат. Также в сети появились соответствующие фотографии.

Позже власти заверили, что правоохранители не вручали повестки подозреваемым в организации "пьяных вечеринок" в Киеве, на которых унижали девушек.

В пятницу, 3 февраля, суд избрал меру пресечения одному из организаторов "пьяных вечеринок" в виде ареста на 60 суток без альтернативы внесения залога.