Повістки учасникам "п'яних вечірок" у Києві вручили не заради покарання: пояснення військкома (відео)

Видача повісток фігурантам скандалу про "п'яні вечірки" — вимушений захід, оскільки вони раніше могли не повідомити військкомат про зміну місця проживання.

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Учасники скандальних "п'яних вечірок" у Києві отримали повістки у військкомат не як покарання. Це вимушений захід, оскільки молоді люди могли не повідомити центри комплектування про зміну місця проживання. Про це під час брифінгу у п'ятницю, 3 лютого, повідомив начальник Печерського військкомату міста Києва Сергій Калугін.

Відповідаючи на запитання журналістки, "чому повістки використовують як метод покарання", Калугін заперечив, заявивши, що не може погодитись з таким твердженням. Також він пояснив, чому повістки не вручили учасникам "п'яних вечірок" до інциденту.

"Я не вважаю, що повістки це метод покарання… Не всі ж сидять удома. Не всі люди не порушують правил військового обліку. Людина може бути зареєстрована в будь-якому районі міста Києва, а (військкомат) вона не повідомляє, що вона сьогодні переїхала і її немає вдома. Я не вважаю, що це є метод покарання", — запевнив Калугін.

Нагадаємо, раніше ведуча Ярослава Кравченко повідомила, що молоді хлопці, які приїхали до Києва з Івано-Франківська, "накачували" алкоголем та транквілізатором "Ксанакс" дівчат, після чого ґвалтували їх та поширювали відповідні відео у закритих Telegram-каналах. Після цього 2 лютого до фігурантів роликів прийшла поліція та повідомила їх про підозру у поширенні порнографічних матеріалів. Підозрювані можуть бути засуджені до 7 років позбавлення волі.

За даними ЗМІ, шістьом можливим учасникам "вечірок" вручили повістки до військкомату. Також у мережі з'явилися відповідні фотографії.

Пізніше влада запевнила, що правоохоронці не вручали повістки підозрюваним в організації "п'яних вечірок" у Києві, на яких принижували дівчат.

У п'ятницю, 3 лютого, суд обрав запобіжний захід одному з організаторів "п'яних вечірок" у вигляді арешту на 60 діб без альтернативи внесення застави.