Простоял 75 лет: в Киеве готовятся демонтировать памятник генералу Ватутину (фото, видео)

Вчера начали со сноса памятника другому советскому герою — летчику Чкалову, его передадут в музей.

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В столичном Мариинском парке возле Верховной Рады начали подготовку к демонтажу памятника советскому генералу Николаю Ватутину. Об этом сообщили в своих соцсетях "Радио Свобода".

Демонтаж, по информации СМИ, намечен на 14:00. Памятник советскому генералу стоял в киевском парке с 1948 года.

Ватутин не первый: вчера уже был демонтирован памятник Чкалову. Памятники обоим героям Советского Союза сносятся в рамках дерусификации. Летчик покинул свой пьедестал 8 февраля после 16:00.

Как сообщал ранее Фокус, демонтаж разрешил Минкульт. Памятники исключили из Госреестра недвижимых памятников и запланировали снести. Сначала постамент, на котором стояла статуя Чкалова, обнесли забором и украсили объявлением о запланированном демонтаже.

Затем Киевская государственная городская администрация сообщила о завершении демонтажа и пообещала передать статую Музею авиации Украины имени А. К. Антонова. Демонтаж осуществляла группа из пяти сотрудников КП УЗН Шевченковского района с помощью автомобиля с краном-манипулятором и грузовика.

Напомним, 27 декабря 2022 года министр культуры Александр Ткаченко сообщил о собственном разочаровании желанием Национальной музыкальной академии оставить в названии "Чайковского". Учебное заведение не поддержало желания студентов дерусифицировать название. "Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение, это вопрос маркеров, которыми маркируем свои образовательные и культурные пространства", — заявил министр. Писатель Остап Украинец также поддержал студентов академии и рассказал о преподавательнице, которая является выпускницей московской консерватории и отрицает агрессию РФ.