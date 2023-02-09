Простояв 75 років: у Києві готуються демонтувати пам'ятник генералу Ватутіну (фото, відео)

Вчора почали зі знесення пам’ятника іншому радянському герою — льотчику Чкалову, його передадуть у музей.

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У столичному Маріїнському парку, що біля Верховної Ради, розпочали підготовку до демонтажу пам’ятника радянському генералу Миколі Ватутіну. Про це повідомили у своїх соцмережах "Радіо Свобода".

Демонтаж, за інформацією ЗМІ, запланований на 14:00. Пам'ятник радянському генералу стояв у київському парку з 1948 року.

Ватутін не перший: вчора вже демонтували пам’ятник Чкалову. Пам’ятники обом героям Радянського Союзу зносять у рамках дерусифікації. Льотчик покинув свій постамент 8 лютого після 16:00.

Як повідомляв раніше Фокус, демонтаж дозволив Мінкульт. Пам’ятники виключили з Держреєстру нерухомих пам’яток та запланували знести. Спочатку постамент, на якому стола статуя Чкалова, обнесли парканом та прикрасили оголошення про запланований демонтаж.

Потім Київська державна міська адміністрація повідомила про завершення демонтажу та пообіцяла передати статую Музею авіації України імені О. К. Антонова. Демонтаж здійснювала група з п’яти співробітників КП УЗН Шевченківського району за допомогою автомобіля з краном-маніпулятором та вантажівки.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року міністр культури Олександр Ткаченко повідомив про власне розчарування бажанням Національної музичної академії залишити в назві "Чайковського". Навчальний заклад не підтримав бажання студентів дерусифікувати назву. "Питання навіть не в тому, чиє ім'я має носити цей заклад, це питання маркерів, якими маркуємо свої освітні та культурні простори", — заявив міністр. Письменник Остап Українець також підтримав студентів академії та розповів про викладачку, яка є випускницею московської консерваторії та заперечує агресію РФ.