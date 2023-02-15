Спели гимн и танцевали под россиян Инстасамку и Басту: детали громкой вечеринки в Полтаве

В СМИ писали о том, что Инстасамка задонатила около миллиона рублей на ВС РФ. Сама певица это отрицает. Действующее законодательство запрещает использование музыкального продукта страны-агрессора в общественных местах.

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Недавно в украинских и российских СМИ начали писать о пожертвовании российской исполнительнице Инстасамки большой суммы на войну. Первоисточником этой информации выступил российский Telegram-канал "Империя очень зла", где ссылка на источники – редкость.

Авторы канала сообщили, что эпатажная российская реперша Инстасамка перевела 900 тысяч рублей в российский фонд на нужды ВС РФ. Там опубликовали даже цитату певицы, которая якобы обратилась к своим подписчикам. Певица, как утверждали в паблике, очень переживает за молодых мобилизованных россиян и не может выразить это в песнях, поэтому решила пожертвовать гонорар из свежей песни "За деньги да". Ссылки на пост или видео певицы с этими словами авторы контента не оставили.

[ + – ] Скриншот новости о донате Инстасамки из первоисточника Фото: скриншот

Песня, о гонораре которой идет речь, держится в топах украинских прослушиваний. Инстасамка занимает в Apple Music предпоследнее место в топ-25 песен, которые слушают киевляне, и 22-е в топ-100 в Украине. В топ-100 на YouTube Music та же песня вошла в пятерку, как и в топ-50 на Spotify.

Но прослушиванием песен российских исполнителей в наушниках украинцы не ограничились. TeensParty называет себя молодежной организацией и проводит вечеринки для подростков 13-17 лет в Днепре, Харькове, Полтаве и Кропивницком. Изюминка этих вечеринок – музыка российских исполнителей, под которую с удовольствием танцуют несовершеннолетние украинцы.

[ + – ] Страница организаторов вечеринок для подростков Фото: скриншот

14 февраля в соцсети попали кадры, на которых подростки в Полтаве танцуют под российских рэперов Моргенштерна и Басту, хотя незадолго до этого в очереди перед заведением спели гимн Украины.

Вместо извинений организация иронизирует от скандала. Критику под постами игнорируют, а на вопрос, заиграет ли на предстоящей вечеринке песня Моргенштерна, ответили: "нет, он сам приедет и споет".

[ + – ] Ответ организации TeensParty на критику Фото: скриншот

Подростки защищаются под постами с критикой этих вечеринок. Основной аргумент — дети устали от войны и ничем не могут помочь в свои неполные 18. Также спекулируют тем, что Украина свободная страна, и каждый здесь может слушать что захочет.

Скандал прокомментировал солист группы O. Torvald Женя Галич. Певец написал в сториз, что шокирован первым местом Инстасамки за прослушиванием альбомов в Украине.

"Сколько нужно разрушенных городов, погибших украинцев, уничтоженных жизней, чтобы дошло до каждого?" — возмутился артист.

[ + – ] Реакция украинского артиста Жени Галича на скандал Фото: скриншот

В своем телеграмм-канале Инстасамка возразила против слухов о переводе средств на ВС РФ.

"Я не донатила ничего никому", — заявила российская певица.

Отметим, что еще 7 октября 2022 вступил в силу закон об ограничении использования музыкального продукта страны-агрессора. Исполнение и проигрывание песен, а также проведение гастролей российских артистов запрещено. Но российский исполнитель имеет возможность законно распространять свои продукты в Украине — подать официальный запрос в СБУ. Певцы, не поддерживающие войну и осуждающие действия Кремля, могут войти в белый список разрешенных музыкантов.

Еще раньше, 19 июня 2022 года, в Верховной Раде проголосовали за запрет российских песен в общественных местах. Это решение поддержали 303 депутата. Поэтому вечеринки под Басту, Моргенштерна и Инстасамку более полугода — вне закона Украины.

Напомним, 14 февраля Фокус сообщал о поздравлении от Одесского зоопарка с Днем влюбленных оригинальной композицией. В клипе снялся директор зоопарка Игорь Беляков: его герой отбивался от ухаживаний женщин и выбирал животных, пока поклонницы не повалили его посреди улицы и не зацеловали. Директор зверинца также записал авторскую песню, где признался в любви горилл и шиншилл, и наложил на известную мелодию Venus.