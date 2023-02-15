Заспівали гімн і танцювали під росіян Інстасамку та Басту: деталі гучної вечірки у Полтаві

У ЗМІ писали про те, що Інстасамка задонатила майже мільйон рублів на ЗС РФ. Сама співачка це заперечує. Чинне законодавство України забороняє використання музичного продукту країни-агресора у громадських місцях.

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Нещодавно в українських та російських ЗМІ почали писати про пожертву російської виконавиці Інстасамки великої суми на війну. Першоджерелом цієї інформації виступив російський Telegram-канал "Империя очень зла", де посилання на джерела — рідкість.

Автори каналу повідомили, що епатажна російська реперка Інстасамка переказала 900 тисяч рублів в російський фонд на потреби ЗС РФ. Там опублікували навіть цитату співачки, яка нібито звернулась до своїх підписників. Співачка, як стверджували у пабліку, дуже переймається за молодих мобілізованих росіян та не може виразити це в піснях, тому вирішила пожертвувати гонорар зі свіжої пісні "За деньги да". Посилання на пост чи відео співачки з цими словами автори контенту не залишили.

[ + – ] Скріншот новини про донат Інстасамки з першоджерела Фото: скріншот

Пісня, про гонорар з якої йдеться, тримається в топах українських прослуховувань. Інстасамка займає в Apple Music передостаннє місце у топ-25 пісень, що слухають кияни, та 22-е місце у топ-100 в Україні. В топ-100 на YouTube Music та ж пісня увійшла в п’ятірку, як і в топ-50 на Spotify.

Та прослуховуванням пісень російських виконавців у навушниках українці не обмежились. TeensParty називає себе молодіжною організацією та проводить вечірки для підлітків 13-17 років у Дніпрі, Харкові, Полтаві й Кропивницькому. Родзинка цих вечірок — музика російських виконавців, під яку з задоволенням танцюють неповнолітні українці.

[ + – ] Сторінка організаторів вечірок для підлітків Фото: скріншот

14 лютого у соцмережі потрапили кадри, на яких підлітки у Полтаві танцюють під російських реперів Моргенштерна та Басту, хоча незадовго до цього в черзі перед закладом заспівали гімн України.

Замість вибачень організація іронізує зі скандалу. Критику під постами ігнорують, а на запитання, чи заграє на майбутній вечірці пісня Моргенштерна, відповіли: "ні, він сам приїде і заспіває".

[ + – ] Відповідь організації TeensParty на критику Фото: скріншот

Підлітки захищаються під постами з критикою цих вечірок. Основний аргумент — діти втомились від війни й нічим не можуть допомогти у свої неповні 18. Також спекулюють тим, що Україна — вільна країна, і кожен тут може слухати що захоче.

Скандал прокоментував соліст гурту O. Torvald Женя Галич. Співак написав у сторіз, що шокований першим місцем Інстасамки за прослуховуванням альбомів в Україні.

"Скільки потрібно зруйнованих міст, загиблих українців, знищених життів, щоб дійшло до кожного?" — обурився артист.

[ + – ] Реакція українського артиста Жені Галича на скандал Фото: скріншот

У своєму телеграм-каналі Інстасамка заперечила чутки щодо переказу коштів на ЗС РФ.

"Я не донатила нічого нікому", — заявила російська співачка.

Зазначимо, що ще 7 жовтня 2022 року набув чинності закон про обмеження використання музичного продукту країни-агресора. Виконання та програвання пісень, а також проведення гастролей російських артистів заборонене. Та у російського виконавця є можливість законно поширювати свої продукти в Україні — подати офіційний запит до СБУ. Співаки, що не підтримують війну та засуджують дії Кремля, можуть увійти в "білий список" дозволених музик.

Ще раніше, 19 червня 2022 року, у Верховній Раді проголосували за заборону російських пісень у громадських місцях. Це рішення підтримали 303 депутати. Тож вечірки під Басту, Моргенштерна та Інстасамку більш ніж пів року — поза законом України.

Нагадаємо, 14 лютого Фокус повідомляв про привітання від Одеського зоопарку з Днем закоханих оригінальною композицією. У кліпі знявся директор зоопарку Ігор Бєляков: його герой відбивався від залицянь жінок та обирав тварин, поки прихильниці не повалили його посеред вулиці та не зацілували. Директор звіринця також записав авторську пісню, де зізнався у любові горилам та шиншилам, та наклав на відому мелодію Venus.