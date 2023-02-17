Россия выдумывает условия: СМИ узнали о старте переговоров по вывозу зерна из Украины

Трейдеры из Украинской зерновой ассоциации прогнозируют падение урожая зерновых и масличных культур с 72,7 до 64,8 млн тонн в 2023 году. Россияне крадут значительную часть продукции из временно оккупированных территорий.

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Переговоры о продлении поддерживаемой ООН зерновой сделки, которая позволила Украине экспортировать зерно из заблокированных Россией портов, стартуют через неделю. Об этом сказал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, пишет агентство Reuters 17 февраля.

Стороны продлили соглашение в ноябре на 120 дней, очередное увеличение сроков ожидается в марте. Россия показывает недовольство некоторыми аспектами сделки и требует отмены санкций, влияющих на ее экспорт сельскохозяйственной продукции.

"Переговоры о продлении зернового коридора начнутся через неделю, тогда мы поймем позиции всех сторон. Думаю, здравый смысл победит, коридор расширят", — отметил замминистра.

По его словам, на Россию оказываются давление не только с целью продления коридора, но и улучшения его работы.

"Мы видим, что противник начинает выдвигать новые условия. Мы понимаем, что будет сложно — как это было в ноябре", — сказал Васьков.

В Украине падает урожай зерновых

Экспорт зерна из Украины в 2022-м и в начале 2023 года упал на 29% — до 29,2 млн тонн по состоянию на 13 февраля из-за уменьшения урожая и логистических трудностей, вызванных российским вторжением, подчеркивает Reuters.

По данным трейдеров Украинской зерновой ассоциации, урожай зерновых и масличных культур в Украине упадет до 64,8 млн тонн в 2023 году. В прошлом году этот показатель составил 72,7 млн ​​тонн, отмечает агентство.

Экспорт пшеницы может дойти до 14 млн тонн, а кукурузы — до 20 млн тонн в сезоне 2023-го и начала 2024 года.

Напомним, что Reuters 19 декабря писало, как Сирия после полномасштабного вторжения РФ в Украину резко нарастила объем вывоза пшеницы из портов оккупированного Крыма. Дамаск увеличил закупки в 17 раз — до 500 тысяч тонн.

Прокуратура АР Крым и Севастополя 7 февраля сообщила о подозрении российскому капитану за кражу украинского зерна. В прошлом году он 3 раза был в закрытом морском порту "Севастополь", отключал навигационную систему AIS и вносил в нее ложные сведения.

В октябре прошлого года Москва выходила из зерновой сделки и заблокировала 218 судов, которые везли зерно из Украины.