Росія вигадує умови: ЗМІ дізналися про старт переговорів щодо вивезення зерна з України

Трейдери з Української зернової асоціації прогнозують падіння врожаю зернових та олійних культур із 72,7 до 64,8 млн тонн у 2023 році. Росіяни крадуть значну частину продукції з тимчасово окупованих територій.

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Переговори про продовження підтримуваної ООН зернової угоди, яка дозволила Україні експортувати зерно із заблокованих Росією портів, стартують за тиждень. Про це сказав заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков, пише агентство Reuters 17 лютого.

Сторони продовжили угоду в листопаді на 120 днів, чергове збільшення термінів очікується у березні. Росія показує невдоволення деякими аспектами угоди та вимагає скасування санкцій, що впливають на її експорт сільськогосподарської продукції.

"Переговори про продовження зернового коридору розпочнуться за тиждень, тоді ми зрозуміємо позиції всіх сторін. Думаю, здоровий глузд переможе, коридор розширять", — зазначив заступник міністра.

За його словами, на Росію чиниться тиск не лише з метою продовження коридору, а й покращення його роботи.

"Ми бачимо, що противник починає висувати нові умови. Ми розуміємо, що буде складно — як це було в листопаді", — сказав Васьков.

В Україні падає врожай зернових

Експорт зерна з України в 2022-му та на початку 2023 року впав на 29% — до 29,2 млн тонн станом на 13 лютого через зменшення врожаю і логістичні труднощі, спричинені російським вторгненням, підкреслює Reuters.

За даними трейдерів Української зернової асоціації, урожай зернових та олійних культур в Україні впаде до 64,8 млн тонн у 2023 році. Минулого року цей показник склав 72,7 млн ​​тонн, зазначає агентство.

Експорт пшениці може сягнути 14 млн тонн, а кукурудзи — до 20 млн тонн у сезоні 2023-го та початку 2024 року.

Нагадаємо, що Reuters 19 грудня писало, як Сирія після повномасштабного вторгнення РФ в Україну різко наростила обсяг вивезення пшениці з портів окупованого Криму. Дамаск збільшив закупівлі у 17 разів — до 500 тисяч тонн.

Прокуратура АР Крим та Севастополя 7 лютого повідомила про підозру російському капітанові за крадіжку українського зерна. У минулому році він тричі був у закритому морському порту "Севастополь", відключав навігаційну систему AIS і вносив у неї неправдиві відомості.

У жовтні минулого року Москва виходила із зернової угоди та заблокувала 218 суден, які везли зерно з України.