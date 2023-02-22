Угрожали пытками за непослушание: СБУ задержала организаторов "референдума" в Херсоне

В украинской спецслужбе сообщили, что подозреваемые с первых дней войны вошли в состав оккупационных властей, а после освобождения населенных пунктов пытались уйти от правосудия.

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Служба безопасности Украины задержала людей, которые организовывали "референдум" в Херсонской области. За отказ поставить отметку в нужном месте гражданам угрожали пытками, как говорится в пресс-релизе ведомства.

В украинской спецслужбе продолжают разоблачать людей, которые работали в интересах Российской Федерации. На этот раз в ходе стабилизационных мероприятиях в освобожденных от оккупации территориях Херсонской области задержали сразу четырех организаторов "референдума".

Ими оказались местные жители, которые с первых дней полномасштабной войны добровольно начали сотрудничать с российскими оккупантами, а позже вошли в состав местных оккупационных администраций.

"Коллаборанты в сопровождении вооруженных р*шистов обходили жилье местных жителей и требовали предоставить персональные данные. Потом людей заставляли прийти на избирательные участки и проголосовать в пользу Кремля. В случае отказа применяли психологическое давление и угрожали насилием, а также заключением в российские пыточные", — говорится в сообщении СБУ.

После деоккупации территории злоумышленники пытались вести себя крайне непринужденно, и слились с другими местными жителями, чтобы избежать правосудия. Сотрудники СБУ их разоблачили и установили местонахождение фигурантов.

"В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, 22 февраля СБУ задержала в Виннице вербовщика в ряды ЧВК "Вагнер". Силовиками было установлено, что подозреваемый 15 лет отсидел за убийство и изнасилование. Из-за широкого круга связей в криминальной среде на него вышел представитель "вагнеровцев".

21 февраля сотрудники СБУ разоблачили агента белорусского КГБ после ряда военных преступлений на территории Украины. Обвиняемый воевал против Украины в составе российской частной компании "Редут" и теперь проведет следующие 10 лет в заключении.