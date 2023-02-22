Погрожували тортурами за непослух: СБУ затримала організаторів "референдуму" в Херсоні

В українській спецслужбі повідомили, що підозрювані з перших днів війни увійшли до складу окупаційної влади, а після звільнення населених пунктів намагалися уникнути правосуддя.

Related video

Служба безпеки України затримала людей, які організовували "референдум" у Херсонській області. За відмову поставити відмітку в потрібному місці громадянам погрожували тортурами, як йдеться у пресрелізі відомства.

В українській спецслужбі продовжують викривати людей, які працювали на користь Російської Федерації. Цього разу під час стабілізаційних заходів у звільнених від окупації територіях Херсонської області затримали одразу чотирьох організаторів "референдуму".

Ними виявились місцеві жителі, які з перших днів повномасштабної війни добровільно почали співпрацювати з російськими окупантами, а згодом увійшли до складу місцевих окупаційних адміністрацій.

"Колаборанти в супроводі озброєних р*шистів обходили домівки місцевих жителів і вимагали надати персональні дані. Потім людей змушували прийти на виборчі дільниці та проголосувати на користь Кремля. У разі відмови застосовували психологічний тиск і погрожували насильством, а також ув'язненням у російські катівні", — йдеться в повідомленні СБУ.

Після деокупації території зловмисники намагалися поводитися вкрай невимушено, і злилися з іншими місцевими жителями, щоб уникнути правосуддя. Співробітники СБУ їх викрили та встановили місцезнаходження фігурантів.

"Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, 22 лютого СБУ затримала у Вінниці вербувальника до лав ПВК "Вагнер". Силовиками було встановлено, що підозрюваний 15 років відсидів за вбивство та зґвалтування. Через широке коло зв'язків у кримінальному середовищі на нього вийшов представник "вагнерівців".

21 лютого співробітники СБУ викрили агента білоруського КДБ після низки військових злочинів на території України. Обвинувачений воював проти України у складі російської приватної компанії "Редут" і тепер проведе наступні 10 років в ув'язненні.